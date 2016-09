To je úchylka. Guggenheimovo muzeum nabízí použití svého exponátu, záchodu ze zlata

Zlatý záchod se jmenuje příznačně – Amerika. Překvapením ale je, že dílo vyrobené z 18-ti karátového zlata skutečně nahradilo porcelánovou toaletu na jedněch WC muzea a veřejnost, která zaplatí obyčejné vstupné, ho může normálně použít. Jen připomínáme, že Guggenheimovo muzeum v New Yorku je jednou z vůbec nejznámějších galerií moderního umění na světě.

An artist created a solid-gold toilet for the Guggenheim. And, yes, it is fully functional. https://t.co/Iq2R0HD4Xb pic.twitter.com/EjYyPCW7Lr