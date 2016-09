Díváte se na fotografii, která je dodnes v Číně zakázaná a nesmí se publikovat. Znáte její příběh?

Autorem fotografie známé pod anglickým názvem „Tank Man“ je americký fotoreportér Jeff Widener, který v té době dokumentoval eskalaci demonstrací proti čínské vládě a zásah armády proti demonstrantům, především studentům. Pátého června, den po tvrdém zákroku proti demonstrantům, dostal fotograf od americké tiskové agentury Associated Press pokyn, aby se pokusil vyfotit náměstí Nebeského klidu obsazené armádou.

„Vzhledem k předchozím událostem to bylo dost problematické,“ uváděl Jeff Widener pro Deutsche Welle. „Z aspektu focení byl nejlepším bodem Beijing Hotel, kam jsem se dostal na kole po tom, co se mi podařilo přelstít vojenské hlídky. S pomocí jednoho amerického studenta jsem se vplížil do pátého patra hotelu a odtud z balkónu se mi s osmisetmilimetrovým objektivem podařilo vytvořit ostrý snímek. Byl večer a v zorném poli jsem zachytil nejen vojáky obsazené náměstí, ale navíc muže před tankem.“ Tak vznikla jedna z nejslavnějších fotografií všech dob.

Neznámý muž s taškou v ruce, jenž vypadal, že jde snad z nákupu či z práce, udělal něco naprosto mimořádného a jeho čin se během několika hodin rozšířil do celého světa. Jen sami Číňané dodnes často ani nevědí, že se na náměstí Nebeského klidu něco vůbec dělo.

Novinář Antony Thomas stál tehdy na jednom z balkónů: „Díval jsem se dolů. Blížil se tank s namířenou hlavní. A ten muž mu prostě vstoupil do cesty a řekl: ,Stát!‘ Bylo to něco naprosto nepochopitelného. Zdálo se, že byl neobvykle statečný, ale nejspíš ani nebyl. Asi to byl obyčejný člověk, který už měl dost toho, co za poslední dny viděl.“

Kolona tanků se zastavila. Kvůli jednomu jedinému člověku v celé Číně, jenž se rozhodl jí postavit. Chvíli se nic nedělo, ale poté ho začal první tank objíždět. Muž se nedal jen tak odradit. Vylezl na tank a mlátil do kovového poklopu tak dlouho, až se otevřel. Neznámý hrdina začal promlouvat k vojákům.

Nakonec ho odvlekli pryč dva muži; podle některých šlo o příslušníky tajné policie, podle jiných o znepokojené kolemjdoucí. Jeho totožnost nikdy nebyla zveřejněna a není znám ani jeho osud.

Rok po zákroku na Tchien-an-menu americká televizní reportérka Barbara Waltersová ukázala fotografii „tankového muže“ tehdejšímu číslu jedna Komunistické strany Číny Ťiang Ce-minovi a položila mu jasnou otázku.

„Máte tušení, co se stalo s tímto mužem?“ Ťiang, jenž v tu chvíli velmi znervózněl, odpověděl, že tanky ho nerozdrtily. Cokoli jiného, než že podle něj nebyl zabit, ale odmítl sdělit.

Fotografie je v Číně dodnes zakázaná.