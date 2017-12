Prezidentský kandidát Hilšer: Češi Zemanovi prominou cokoli, je to nemocný klopýtající muž

Privatizace moci, arogance a disrespekt. Taková slova volí v rozhovoru s Pavlem Štruncem prezidentský kandidát Marek Hilšer, když přijde řeč na Andreje Babiše a Miloše Zemana. On sám prý u lidí cítí důvěru. A to i přesto, že se mu nepodařilo sesbírat potřebnou podporu 50 tisíc lidí a do boje o Hrad ho poslaly až podpisy 10 senátorů.