Babišovci, okamurovci, komunisté aneb Skrytá velká koalice ve sněmovně

Hlasování o obsazení parlamentních výborů a komisí naznačuje to, čemu se Andrej Babiš ještě před měsícem zuřivě bránil: zrodila se skrytá velká koalice ANO, SPD a KSČM. Nejlépe je to vidět na rozdělení funkcí ve dvou nejdůležitějších sněmovních výborech (bezpečnostním a rozpočtovém), které se téměř vždycky přidělují na základě mocenských úvah uvnitř vládní koalice. Tak to také dopadlo. Premiér za ANO, rozpočtový výbor pro KSČM, bezpečnostní pro SPD.

Ještě hrozivější je, že Okamurova strana získala šéfa komise pro kontrolu BIS a současně vlivné komise pro boj s kybernetickou hrozbou. Do toho se ministrem vnitra stává člověk ze zemanovského světa, obdivně vzhlížející k Rusku. O šéfovi komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů se rozhodne mezi KSČM a ČSSD. Zvnějšku to vypadá, že prorusky a protizápadně orientovaný svět získává kontrolu nad českými bezpečnostními složkami.

Pro Andreje Babiše, který by nejraději vládl bez rizika mezinárodní izolace, je to všechno vysoká daň. Nutno říct, že v této fázi stále ještě nehraje o důvěru své vládě, ale primárně o nevydání k trestnímu stíhání a zvolení Zemana prezidentem. Což spolu v rámci zákulisních dohod tak nějak souvisí.

Pokud by Babiš skutečně usiloval o důvěru pro svůj kabinet, musel by do vládní sestavy pozvat Tomia Okamuru, který o funkci ministra extrémně usiluje. Babiš však hraje na více šachovnicích a není jisté, pro jakou z variant se rozhodne. I kdyby ale nakonec resuscitoval dosavadní vládní koalici nebo do vlády vtáhl ODS, vždycky bude mít k ruce současnou hlasovací většinu 115 poslanců.

Rozdělování funkcí ve sněmovních výborech a komisích ukázalo, že hnutí ANO dokáže nenapodobitelně rozdělovat zbylé strany na ty, které jsou schopny kooperovat se „115“, a ty, které ne. Takže například Pirátům, kteří hlasovali pro šéfa sněmovny Vondráčka, připadlo 15 místopředsednických křesel ve výborech, zatímco celému Demokratickému bloku ODS, KDU-ČSL, STAN, a TOP 09 jen třináct.

Kooperativní fungování s Piráty je pokračováním trendu, který začal před rokem a půl na pražském magistrátu. Původně radikálně kritičtí Piráti začali kooperovat s prvním místopředsedou Faltýnkem, který zde řídí zájmy hnutí ANO, a v posledním roce se stali faktickou vládní entitou v čele metropole. Takhle to nejspíš skončí i ve sněmovně. Piráti povedou své mediální bitvy za snížení poslaneckých paušálů na mobil, zatímco budou vytvářet nový, krásný svět Andreje Babiše.

Otázkou je, kdo tentokrát zdvihne prapor „zodpovědného přeběhlíka“. Jedním z aspirantů na tuto trapnou roli by se vzhledem k určitým povahovým vlastnostem mohl stát Václav Klaus ml., který do čela bezpečnostního výboru volil Okamurova pretoriána Radka Kotena. Karty jsou rozdané, uvidíme, kdo co má ještě v ruce.