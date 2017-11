Volby, svátek demokracie aneb Neměly by se raději přepočítat všechny hlasy znova?

Připomeňme ve zkratce, NSS zjistil u četných středočeských volebních okrsků, kde kontroloval preferenční hlasy u ODS, špatné sčítání a závažné chyby, kupříkladu nezabezpečení hlasovacích lístků i chybějící zápisy. Soud proto rozhodl, že se poslancem za ODS stal pan Martin Kupka, jenž kandidoval až z 31. místa. Naopak bývalý středočeský hejtman pan Petr Bendl o místo ve sněmovně přišel.

Považte, NSS našel pochybení u skoro dvou set (!) volebních okrsků, jež kontroloval. Ve stovce okrsků šlo o chybu, kdy komise nepřičítaly preferenční hlasy z druhé strany lístku. Celkem soud zjistil chyby u 2800 preferenčních hlasů. Neskutečné!

A teď si představme, že by se kontrolovaly okrsky všechny, nejen vybrané středočeské. Komentátor nemusí být zrovna ministrem používání zdravého rozumu, aby mu bylo jasné, respektive zářivější než zářivé, že obdobně by to dopadlo i v jiných obvodech – lhostejno, zda na Moravě, ve Slezsku, či v Čechách. Lidská zkušenost mluví jasně, pokud je „bordel“ v jedné místnosti domu, bývá binec většinou po celém baráku.

Jak jsem naznačil již v úvodu článku, začínám mít obrovskou nedůvěru v český právní stát. Tedy že volby, svátek demokracie, skutečně proběhly, přesněji byly spočítány opravdu, ale opravdu korektně.

In media res: Neměly by se přepočítat celé říjnové volby do PSP?

Bylo by to sice drahé, ale za obnovení víry normálních lidí v právní stát by to určitě stálo. Vím, z tzv. pozitivně právního hlediska to již není možné, nicméně z přirozenoprávního pohledu by mi celkový přezkum přišel potřebný, a tedy i právními puristy akceptovatelný. Volby jsou přece základním stavebním kamenem demokracie!

Oboustranné tajemství?

Citovaný Nejvyšší správní soud v souvislosti se svým rozhodnutím poslat do sněmovny M. Kupku místo P. Bendla také mj. poradil, že příště by se neměly volební lístky tisknout oboustranně. To zní sice smysluplně, ale ruku na srdce, pokud komisař neví, že je volební lístek oboustranný, tak opravdu nemá v komisi co dělat. Jak pak může odpovědně činit jiné úkony? Tím nijak nerozporuji závěry NSS i návazně MV ČR, že by se měla zlepšit školení volebních komisařů a popřípadě i jejich odměňování.

Také by nebylo od věci – v rámci spravedlivější rovnováhy dělby moci – se zaměřit i na moc soudní. Pro začátek by se mohly přezkoumat postupové i státní zkoušky všech soudců (nejprve ze Středočeského kraje a pak ze všech ostatních, včetně soudů nejvyšších) na právnických fakultách.

Například když psali testy z pozemkového či římského práva, zda testy nebyly vytištěny oboustranně? Takže se mohlo stát, že některý ze studentů pak nezodpověděl určité otázky z druhé strany, jelikož o nich nevěděl, následně pak proto neuspěl u zkoušky a následně logicky nevystudoval a nemohl se ucházet o pozici justičního čekatele a posléze i o post soudce. Víte, kolik zde dnes může soudit soudců, kteří nespravedlivě zabírají místo jinému „kandidátovi“ poškozenému „oboustranným systémem“, dodávám v laskavé nadsázce na závěr.

Jak říká Markýz de S(P)aDe: No raději do toho nebudu více zabrušovat, abych z toho pak nemusel vybrušovat.

Autor je právník a publicista