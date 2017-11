Pravicový Demokratický klub bude hrát ve sněmovně marginální roli. Babiš si ho namaže na chleba

48. Jen osmačtyřicet poslanců a poslankyň představuje v nové Poslanecké sněmovně „Demokratický klub“, který tvoří zástupci ODS, lidovců, TOP 09 a Starostů a nezávislých. Jak ukázala volba předsedy sněmovny (tím se stal ve středu Radek Vondráček z ANO) i důležitého Mandátového a imunitního výboru, pravicová opozice to bude mít v příštím období těžší než těžké. Pokud by skutečně chtěla reálně něco prosadit, bude to muset vyjednat s Andrejem Babišem. Jenže to odmítá.