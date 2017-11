Kauza Hlavatý: Senátor, poslanec, senátor. Kurňa, tak už se, chlapisko, rozhodni, kým chceš být!

Žil byl úspěšný podnikatel Jiří Hlavatý. Začal se zajímat o správu věcí veřejných. Nejprve se stal senátorem, ale pak se prý de facto omylem stal poslancem, takže o své senátorské křeslo přišel.

Pro úplnost dodejme, že byl zvolen poslancem z 18. místa kandidátky hnutí ANO. Od voličů dostal krásných 4859 preferenčních hlasů. Mandát v Senátu mu tak automaticky ex lege zanikl. To se panu exsenátorovi nelíbilo, dokonce ho prý ani jeho firemní právníci před tímto nebezpečím demokracie nevarovali.

Zde se nabízí poznámka, proč se předtím nezeptal alespoň nějakého doktoranda z ústavního práva (možná by i obyčejný student magisterského studia na PrF stačil), ten by mu to za „pětistovku“ určitě rád řekl… inu, pozdě bycha honit. Jak říkaly již naše prababičky, kdo šetří na nepravém místě, tomu pak teče do chalupy.

Příběh pokračuje – Hlavatý se rozhodl, že znovu půjde srdnatě bojovat o křeslo senátora, paradoxně o to, které sám předtím (omylem) uvolnil. Tím se, myslím, zapíše do učebnic ústavního práva, minimálně do poznámky pod čarou.

Jen nevím, jak do konceptu hnutí ANO: řídit Senát, pardon, stát jako firmu zapadá, že celá tato postmoderní taškařice náš český stát vyjde zhruba na pět miliónů korun.

Ano, přibližně na tolik státní kasu přijdou lednové senátní doplňovací volby za exsenátora Hlavatého na Trutnovsku. Za to by se již dalo výrazně přilepšit třeba nějaké eldéence či hospicu.

Tak mne v nadsázce napadá, nevyřešil by do budoucna tento střet nějaký lex Hlavata, respektive změna příslušné HLAV(AT)Y naší normy norem, tedy ústavy? Novela by například zněla – pokud je někdo mimořádně schopný a mají ho voliči rádi, může být současně poslancem i senátorem, popřípadě i ústavním soudcem. Negativní vymezení – toto ustanovení se netýká pana Kalouska, ten si již nakrad(nú)l dost.

Ale pozor, jako pozitivně uvažující právní publicista vidím na věci jeden skrytý klad. Předseda hnutí ANO A. Babiš patrně nechce doopravdy zrušit Senát, jak se dříve nechal slyšet. Pakliže by ho opravdu chtěl „vyzmizíkovat“ z našeho ústavního pořádku, neposílal by tam přece opět svého úspěšného spolubojovníka. Ne dle slov, ale podle skutků poznáte je.

Tečka na závěr

„Je mi jasné, že to vypadá absurdně,“ řekl médiím senátor, pardon, poslanec Hlavatý. „Já se chci prát hlavně za náš region. Za Trutnovsko.“ Ano, to je opravdu absurdní. Hlavní úlohou senátora je totiž „opravovat a vylepšovat“ zákony pro celou ČR, a ne se „prát za svůj region“, alespoň tuto zásadní skutečnost by firemní právníci měli panu „senátorovi“ vysvětlit.

Ještě štěstí, že už jsou uzavřeny kandidatury na Hrad, jinak by zmíněného nešťastného podnikatele voliči ještě „omylem“ zvolili prezidentem…

Autor je právník a publicista