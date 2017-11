Okamura před 4 lety chtěl, aby se místopředsedové sněmovny zbavili platu a všech výhod. Udělá to teď on sám?

Tomio Okamura předseda strany Svoboda a přímá demokracie by se mohl stát novým místopředsedou Poslanecké sněmovny. Výsledek voleb i rozložení sil v nové sněmovně tomu nasvědčují. Na tento post už ale Okamura kandidoval po volbách v roce 2013. U toho tehdy navrhoval, že by se on sám vzdál mnoha výhod, které tato funkce přináší. Hovořil dokonce i o jiném platu. Teď už Okamura ale nic takového neříká.

O tom, zda by se Tomio Okamura mohl stát před čtyřmi lety místopředsedou sněmovny, se hlasovalo 27. listopadu 2013. Tehdejší šéf hnutí Úsvit přímé demokracie neuspěl, zvolen nebyl. Pak, jak dokládá videozáznam z té doby, v České televizi řekl: „Já asi na rozdíl od protikandidáta nemám osobní ambice, co se týče funkce… Jako jediný z kandidátů jsem již včera veřejně ve vysílání České televize řekl, že my nabízíme a navrhujeme, aby z těch čtyřech místopředsedů byli třeba jenom dva placení, ale ti další dva, včetně mě, aby se zřekli všech příplatků, včetně auta s řidičem, včetně drahých sekretariátů a s touto nabídkou jsem šel do té kandidatury, abychom ušetřili veřejné peníze, které se tady zbytečně vynakládají.“

Protože dnes je v Poslanecké sněmovně až 9 stran, není zatím jisté, kolik místopředsedů vlastně budeme mít. Je ale vysoce pravděpodobné, že podle stávajícího vyjednávání a prohlášení různých stran bude mezi nimi i Tomio Okamura.

Otázka zní: Bude stejně jako před čtyřmi lety chtít sám na sobě ušetřit veřejné peníze, které se podle něho ve sněmovně zbytečně vynakládají?

Pokud bychom totiž vycházeli z někdejšího Okamurova prohlášení, tak všechny výhody by si jako místopředsedové měli užívat jen zástupci stran, které skončily ve volbách na druhém a třetím místě. A to byla ODS a Piráti.