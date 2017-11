Bohumil Pečinka: Babišova vláda do Vánoc, nebo...

V tuhle chvíli není na světě motivovanějšího politika s cílem utvořit vládní kabinet, než je Andrej Babiš. Babiš zkoumá, zkoumá a vyzkoumal to, co bylo jasné minutu po volbách. V Česku dnes existuje silná sněmovní většina 115 poslanců (ANO, SPD, KSČM). V řadě programových témat (přímá demokracie, odvolávání politiků) ji navíc budou podporovat protestní Piráti. V některých sociálních tématech zase ČSSD.

A v otázkách samosprávy a rozpočtového určení daní směrem k obcím zase Starostové. Jen například v otázce referenda má tato volná koalice stran přes 160 poslanců. Proč tedy nikdo nechce do vlády? Jsou v tom osobní i strategické důvody. Jít s Babišem do otevřené koalice chce neuvěřitelnou lidskou pevnost i politicky silnou pozici.

Takové osobnosti stranám chybějí, navíc jejich volební výsledek jim nedává moc manévrovacího prostoru. Podle teorie politických koalic navíc platí, že na podobný způsob vládnutí obvykle doplácí menší strana. Tak co bude Babiš dělat? Jsou před ním dvě cesty. V první fázi se chce pokusit vytvořit menšinovou vládu doplněnou experty částečně blízkými sponzorům Tomia Okamury, částečně navrženými KSČM. Vznikne tak faktická koalice, aniž by se tyto strany před svými voliči vnějškově kompromitovaly vstupem do vládních struktur.

Takovou spolupráci kdosi před volbami nazval „koalicí hrůzy“. Ve skutečnosti jde ovšem o sestavu, která reprezentuje sociálně velmi sourodou část české společnosti. Babiš hraje při sestavování vlády i o čas. Jeho termín „vláda do Vánoc“ souvisí s tím, že se potřebuje dostat k ministerstvům vnitra a spravedlnosti, dříve než policie a žalobci znovu požádají sněmovnu o jeho vydání k trestnímu stíhání. Pokud by se Okamura a komunisté hodně vzpříčili a Babiše vydali, má šéf ANO připravenou ještě jednu variantu.

Premiérem by pak nechal jmenovat ministra Stropnického. Sám by byl prvním vicepremiérem pro ekonomiku a ministrem financí. Tedy premiérem de facto. Podle tohoto plánu by byl Martin Stropnický uzavřen na Úřadu vlády a výkon jeho premiérské pravomoci by se omezil na symbolickou reprezentaci a mezinárodněpolitické úkony. Skutečným šéfem by pochopitelně byl Babiš, který by mezitím vedl svůj zdržovací boj s českou justicí, již budou jiní jeho podřízení řídit.

Heslo „vláda do Vánoc“ má i další důvod. Tyto varianty sestavování vlády slíbil podpořit prezident Zeman. V polovině ledna 2018 jsou však volby hlavy státu. Pokud by byl prezidentem zvolen někdo jiný, nebude se cítit vázán dohodami s Babišem, které uzavřel jeho předchůdce. Jednání o vládě by začala od nuly.