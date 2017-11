Tomio Okamura: Z propadliště dějin do parlamentu

Poslední parlamentní volby jsou kronikou vzestupu vůdce, který ještě před rokem a půl směřoval na smetiště dějin. Počátkem roku 2016 byl nejvýraznější tváří českého protiislámského a protiimigračního hnutí jihočeský pedagog Martin Konvička. Naopak vůdce strany SPD Tomio Okamura se účastnil akcí Národní demokracie, kterou české úřady považují za extremistickou a antisemitskou, a vypadalo to, že směřuje do propadliště dějin.

V době, kdy Martin Konvička s občanským sdružením Islám v České republice nechceme a následně založeným Blokem proti islámu zaplňoval pražská náměstí a jeho hnutí se etablovalo demonstracemi i v krajských městech po celé ČR (tato doba byla i nadějí na raketový vstup Konvičky do evropské politiky, kdy navazoval spolupráci s politiky dalších protiislámských a protiimigračních stran v celé Evropě), tak Okamura svolával své věrné na demonstrace s Adamem B. Bartošem a dalšími představiteli radikálních hnutí, kteří nosili na tyto demonstrace oprátky a hovořilo se o věšení české vlády.

Šlo například o demonstraci z poloviny roku 2015, kde byla demonstrantem přinesena maketa šibenice, na které mají být oběšeni vlastizrádci. „Nikdo mě nemůže podezírat z toho, že bych byla stoupencem bezhlavého přijímání imigrantů. To, co se ale dnes odehrávalo při demonstraci svolané panem Okamurou a Adamem Bartošem na Václavském náměstí, však musím jednoznačně odsoudit. Symbolika šibenic a vyhrožování zabíjením do civilizované společnosti zcela jistě nepatří,“ komentovala tehdy na sociální síti Facebook poslankyně za ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová.

Sám Okamura byl s touto demonstrací spokojen. „Moc vám děkuji, že jste se v hojném počtu zúčastnili včerejší demonstrace proti imigrantům, proti islámu a proti neschopnosti vlády a Evropské unie rázně zakročit proti těmto nezvaným vetřelcům,“ zveřejnil Okamura tehdy na Facebooku. Preference Okamury byly tehdy u voličů na neměřitelné úrovni.

Volební výsledky z právě skončených voleb ovšem ukazují, že tento radikální postoj nepřitahuje v České republice ani jedno procento voličů. Podle mne to bylo vidět i na tom, že Konvičkovy akce přitahovaly mnohokrát víc lidí než ty Okamurovy.

Jenže pak došlo k překvapivému vývoji. Konvička ze dne na den zničil své hnutí Blok proti islámu a svým radikálním krokem rozvrátil masové celorepublikové antiislámské hnutí a začal jeho strmý politický pád. Naopak Okamura také radikálně změnil své mediální a veřejné vystupování, kdy opustil spolupráci s radikály kolem Adama B. Bartoše a Konvičkovi přebral jeho agresivní, ale promyšlený mediální projev proti islámu a „ne muslimům“. A začal používat dvojsmyslná hesla. Například ono slavné „ne ilegálním imigrantům“.

Během roku a půl se tak Okamurovi podařilo převzít mediálně v české společnosti zastoupení protiislámské agendy a stát se její nejvýraznější tváří. Naopak Konvička skončí v propadlišti dějin a politickém smetišti.

Z mého pohledu paradoxně na celé této situaci vydělali samotní muslimové. Protože Konvička neměl pouze protiislámskou agendu, ale soustřeďoval kolem sebe skutečné protiislámské aktivisty a jeho „tým“ měl i velké znalosti o islámu a vyvíjel skutečnou aktivistickou činnosti proti islámu. A hlavně politická agenda Konvičky byla čistě protiislámská.

Naopak Okamura má pouze onu mediální kampaň proti islámu, ale jinak žádné aktivisty vyvíjející činnost proti islámu kolem sebe nemá a nepodporuje je, takže muslimům škodí mnohem méně, než by škodil Konvička. A Okamurovy znalosti islámské problematiky jsou také velice mizerné...

Ano, popularita Okamury mezi aktivními antiislamisty není nijak velká, protože se jim nelíbí onen vůdcovský princip, jenž Okamura prosazuje, který jim až moc připomíná vůdcovský princip prosazovaný zakladatelem islámu Mohamedem. A hlavně Okamura jde proti všem imigrantům, ať již jsou muslimové, nebo ne. Velmi nepříjemné zkušenosti s tím mají křesťané prchající před Islámským státem, které se rozhodla přijmout česká vláda a kteří se usadili na severní Moravě. Právě nejhlasitějším odpůrcem jejich záchrany byla Okamurova SPD.

Okamura tak má sice chytrou mediální propagaci a převzal téma islámu, ale reálně proti islámu nic moc nekoná, a pokud se náhodou dostane do vlády, tak bude zajímavé sledovat, jak rychle bude realizován jím slibovaný zákaz islámu v ČR...