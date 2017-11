Když půjde ODS s Babišem, bude to její konec

Dlouhá léta jsem si myslel, že novinář by měl své volební preference držet v tajnosti, že má zachovávat zdání nestrannosti. Skutečně jenom zdání — novinář totiž, i kdyby sebevíc chtěl, nemůže svoje postoje, názory a hodnoty, které zastává, nevložit do svých textů. Minimálně v druhém plánu tam budou.

A u mne jsou moje politické postoje v mých textech zcela zřetelné, jde o přiznanou subjektivitu, názorovost. Proto i lidé, kteří z mých článků čtou jen titulky, vědí, že mám pravicové názory a značnou nedůvěru v Evropskou unii. Takže asi nemá smysl nějak tajit, že jsem volil pravicovou euroskeptickou stranu, to jest ODS.

A jak se my podobně postižení snadno i na ulici poznáváme podle nezaměnitelného pravicového šklebu v našich šovinistických očích, tak znám hodně lidí, kteří volili stejně jako já — a nestydí se to v diskusi přiznat. Zajímavé je, že k tomu, že volil ODS nebo Kalouska, se voliči přiznávají rádi, ale že by se někdo hlásil k tomu, že volil Babiše nebo Okamuru, jsem zatím nezažil. Takže tihle moji známí — ať už to dali ódéesce poprvé, ať už se k ní vrátili, nebo dokonce i ti, kteří jsou chronickými voliči této strany — mi potvrdili, že ke své volbě mají (mimo jiné) i stejnou motivaci jako já. Totiž že to ODS po volbách neupeče s Babišem.

Spolupráci s levicově populistickým hnutím ANO si prostě pravicová strana nesmí z principiálních důvodů dovolit. To by byla druhá oposmlouva, což je řešení vyzkoušené, a zcela nefunkční. A spolupráci s Babišem si nemůže dovolit žádná slušná strana z důvodů mravních. Den před volbami vydal Petr Fiala tiskovou zprávu, ve které říká: „Už zítra a pozítří voliči rozhodnou, jakým směrem naše země půjde a zda na ni nekleknou populisté a komunisté. Jen s ODS mají voliči jistotu, že se tato hrozba nenaplní. Voliči se mohou spolehnout, že nepůjdeme do vlády ani s extremisty, ani s populisty.“

Není pochyb o tom, že extremisty myslel KSČM s okamurovci a populisty Babišovo hnutí ANO. Včera, v úterý, předseda Fiala zopakoval, že s Babišem nepůjdou. A já upřímně věřím, že to rozhodnutí vydrží i nadále. Totiž důvěra v tento slib dovedla k volebním urnám tolik občanů volících ODS, že tato před pár lety málem zaniklá strana ve volbách získala druhé místo.

Mnoho lidí volilo ODS dokonce především proto, že slíbila do koalice s velkouzenářem nejít. A kdyby teď s vidinou podílu na přímém výkonu moci obrátila a s Andrejem upekla koalici, půjde jí polovina jejích letošních voličů nakálet před vchod do stranické centrály. Po aktu by se pak všichni tito lidé zařekli, že už k volbám nikdy nepůjdou. A v příštím volebním období by ODS skončila přesně tam, kde by ji Babiš rád viděl. V mimoparlamentní opozici.

Všichni, doslova všichni voliči ODS, s nimiž jsem po volbách mluvil, by — stejně jako já — chápali koalici ODS s Babišem jako naprostou zradu předvolebních slibů.