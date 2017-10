Loupeživí Piráti okradli Zelené: Může být i pirát gay? A jak volily kyberfeministky?

Piráti v sobotu slavili vstup do Sněmovny a třetí nejvyšší počet mandátů

Pokud by se (kdysi dokonce vládní) Zelení zeptali, kde jsou jejich bývalí voliči, člověk nemusí být zrovna politolog, aby jim správně odpověděl – většina je jich u Pirátů z české kotliny. Pochybuji, že by ex zelení voliči a voličky hlasovali pro Babišovce či dokonce Okamurovo politické hnutí ve větším než homeopatickém množství.

Osobně mi nepřijde program SZ nijak méně propracovaný než ten pirátský, nicméně veličenstvo volič svobodně rozhodlo úplně jinak. To nemožno nijak intenzivněji rozporovat, nicméně napadá mě pro dnešní Zelené elegantní řešení, poslouchejte:

Lidé obecně a logicky nemají rádi zloděje. Když jim někdo ukradne auto, telefon či kolo, s gustem nadávají na vládu, policii i soudy, jak je něco takového vůbec možné.

Avšak romantizovaní lupiči, tedy Piráti, skoro 11 procentům českých a moravských voličů, Bůh (pardon, Jack Sparrow) ví proč, imponují. Když se „ukradne“ duševní vlastnictví, bolí to méně, než když vám ukradnou kolo nebo dokonce kolotoč.

V nadsázce můžeme říci, že pro Zelené se nabízí SMART řešení: co kdyby ukradli program Pirátům.

Coming out Matěje Stropnického

Když už výjimečně komentuji Zelené, nemohu se nezastavit u pro některé „skandální“ události, že předseda Zelených Matěj Stropnický udělal tzv. coming out. Vyjádřeno po lopatě – veřejně přiznal, že je gay.

Myslím, že šlo o sympatické liberální gesto, které nás krapet posouvá do svobodomyslné západní Evropy, v ruské politice si ho asi představit nemůžeme. Nicméně mám za to, že i když ho Matěj Stropnický učinil možná trochu vykutáleně těsně před volbami, vliv citovaného coming outu na chování voličů byl dle mého názoru zcela nepatrný. Díky němu SZ žádné voliče neztratila, ale ani nezískala. Jde jen o moji domněnku, relevantní výzkum na toto téma neexistuje.

Nicméně možná někdo ze studentů v budoucnu zpracuje bakalářskou či magisterskou práci na téma „Vliv coming outu na (ne)úspěch ve volbách v ČR “, samozřejmě členěno dle jednotlivých typů voleb a jednotlivých volebních krajů. Nota bene když může existovat diplomka např. na téma „Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu“, tak i výše zmíněné téma přiláká někoho k odbornému zpracování.