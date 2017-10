Začíná to vypadat, že sestavování nové vládní koalice není tentokrát až tak důležité jako po jiných volbách. Pozornost se čím dál víc přesouvá jinam: Roztrhne Václav Klaus mladší ODS vejpůl?

Už ve volebním studiu České televize to chvíli vypadalo, jako kdyby se moderátor Václav Moravec snažil narychlo zorganizovat rozkol ODS a začal spekulovat, zda a kdy by mohl Klaus junior svrhnout Fialu.

Opíral se mimo jiné i o to, že právě VK získal nejvíce preferenčních hlasů z celé strany, tedy více než Fiala, a skončil dokonce druhý za Babišem v kategorii bez rozdílu stran.

MF DNES dnes komentuje, že Klausovi si berou ODS zpátky, vedení strany to ale ještě neví. Podobně další komentáře.

Fiala je zasypán otázkami, zda se nebojí o křeslo šéfa ODS, proč nebyl Klaus na povolební tiskovce a podobně.

Klaus zase odpovídá na otázky, jaký je jeho zájem o funkci ve vedení ODS a zda je spokojen s tím, že současné vedení míří do opozice.

Není, samozřejmě. Klaus je ve své podstatě politické zvíře a s málem se nikdy nespokojí. Nebude čekat na příští volby, bude tlačit do pedálů, děj se co děj. Fiala zkrátka nesmí být pomalejší a zpohodlnět dvouciferným výsledkem. Jinak do čela půjde ten, kdo straně doručí víc voličů.

Normální konkurence, kterou ODS hlásá od svého založení. Pokud to občanští demokraté budou brát jinak a zase začnou hledat a odstraňovat vnitřní nepřátele, tak je spolkne konkurence zvnějšku. Konkurence je totiž to, co funguje vždycky.

Fiala udělal pro ODS hodně práce. Mimo jiné hlavně v tom, že po dlouhé době vyrostlo několik nových osobností, jež voliče dokážou oslovit. Jestli chtějí modří ptáci zpět nahoru, měli by si toho být vědomi. Jak role Fialy, tak role Klause.

