Instruktážní video o Pirátech: Divoká levičácká banda, která chce vystoupit z NATO a popírá útoky na WTC

Matěj Trávníček: 3 skutečnosti, které byste měli vědět, než to hodíte Pirátům. Nebo... nehodíte?

Co jsou vlastně zač ti Piráti? Na jednoduchou otázku odpovídá mladý politolog Matěj Trávníček, který ve svém krátkém videu přesvědčivě vyvrací několik převládajících mýtů o politické straně, která je přitažlivá především pro mladé voliče. Odkud čerpají své ideály? Co mají společného s německými komunisty? Co si myslí o papeži Janu Pavlu II.? A jak se dívají na islámský terorismus?