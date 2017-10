120 minut pro otužilé televizní diváky: Poslední předvolební noc s Václavem Moravcem a deseti tučňáky

Kdo vydržel do konce, ulovil bobříka občanské statečnosti. Na pódiu jeden Václav Moravec, deset lídrů politických stran v oblecích a la tučňák a 120 minut chaotického mluvení. Pro diváky repríza už mnohokrát slyšeného a viděného.

Při čtvrtečním přetahování o televizní ovladač zvítězila u nás doma politika nad fotbalem jasně 2:0. Tentokrát jde přece o hodně a předvolební debata v České televizi měla být superdebatou. Také její slogan „Poslední slovo“ zněl slibně. Jenže v těch dvou hodinách super-debaty chyběli super-mani, politiky už nejspíš letošní epidemie předvolebních diskusí zmohla.

Problém Posledního slova byl zkrátka v tom, že bylo opravdu poslední v dlouhé sérii jiných debat. Jejich aktivní absolventi viděli a slyšeli ve veřejnoprávní televizi jen variace stejných odpovědí na stejné otázky. Babišovo stíhání je účelovka, on je miliardářem, který zachraňuje. Kalousek ironicky prosí Babiše, aby raději nezachraňoval. Zaorálek chce lepší život pro lidi, Bělobrádek víc peněz pro rodiny, s trestně stíhaným Babišem do vlády nepůjdou. Babiš nepůjde s Okamurou, Filipovi leží na srdci demokracie a všichni jsou pro dostupné zdravotnictví - levice bez brutálního kapitalismu, pravice bez iluzí, že na všechno bude bezplatně…

Těžko v tom mišmaši ukázat na jednoho vítěze, dobří byli Bartoš (Piráti), Fiala (ODS), Farský (STAN), nedařilo se Babišovi (ANO), zřejmě byl zmožený z předchozí debaty se Zaorálkem (ČSSD) na Nově.

Před čtyřmi roky protestovali u pražského Kongresového centra zástupci několika politických stran, které nebyly do tehdejší předvolební debaty České televize pozvány, a skandovali heslo Pusťte nás dovnitř! Letos by bylo trefnější Pusťte nás ven! Televizní formát superdebaty s desítkou politiků na pódiu je už k nevydržení, třebaže otužilý divák vydržel až do konce.

