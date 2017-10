Zítra k volbám, nenechme za sebe rozhodovat jiné! Vrátí se politická politika?

Kdysi i v Česku populární slovenský satirik Milan Markovič by dnes patrně řekl „Zvolebnívá sa“, a to na plné obrátky, již zítra máme volby! Patrně nejdůležitější naše volby za posledních minimálně 15 let. Určitě je vhodné všem čtenářům starším 18 let doporučit aktivní účast v nich. Rád bych nyní k volbám učinil tři zásadní systémové poznámky.