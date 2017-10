Nešvar se zahnízdil na ministerstvu financí

Babišův čtyřletý hon na úplatky a jiné finanční finty minul ministerstvo financí. Kdyby ho neminul, mohlo se už dřív vyšetřit, co se vyšetřuje teď. Ředitel Finanční správy, to je ta, co likviduje podnikatele, Martin Janeček bydlí v garsoniéře ministerstva financí ve středu Prahy za 1500 korun měsíčně. Náměstkyně ministra Alena Schillerová, to je ta, která likvidaci podnikatelů hájí, bydlí tamtéž v bytě 1 + 1 za 5000.

Ve smyslu rozpočtových pravidel a podle rozhodnutí generálního ředitele vyplatí generální ředitelství generálnímu řediteli Janečkovi k platu benefit ve výši padesáti procent nájemní ceny, píše se k dodatku nájemní smlouvy. Vzhledem k výši Janečkova měsíčního platu je to titěrný přídavek. Pršet asi nemusí, stačí, že kape. Možná z toho benefitu platí Janeček i Schillerová daně a sociálku. Možná ne.

Kape, ale vysvětlení moc neklape. Janečkův nájem za garsoniéru bez benefitu stojí 3000 korun, Schillerové 1 + 1 stojí 10 000. Už to jsou pěkné benefitní nájmy. Nepochybně je v těchto případech co vyšetřovat, i když oba obdarovaní úředníci by mohli mít platy o deset či patnáct tisíc vyšší, tržní nájemné bez benefitů by si zaplatili a vyšetřovat by nebylo co. Bylo by také možné, že by jim plat zvyšovat nemuseli, a přesto by na tržní nájemné pohodlně měli. Ale mít výsadu vždy víc potěší než výše platu.

Vyšetřování nepochybně ukáže, že je vše v pořádku, ačkoliv je vše v nepořádku. Proti takovým poměrům jiných občanů Babiš, jak říkají Slováci, ako že kvazibojuje, len proti svojským ne. Já vím, slovenčina je to ako Babišova čeština.

Babišovo ministerstvo je bosá kovářova kobyla, pokropený kropič i tma pod svícnem. Na jeden úřad je to dost přísloví, že?

