Babiš křičí: Chyťte Babiše!

Na Babišově serveru iDnes.cz jsem zahlédl volební reklamu na Babišovo hnutí ANO, na níž je vyfocen samotný Andrej Babiš. Babiš je prostě všude, až se člověk bojí otevřít konzervu. Ve švarné reklamě na webu je ovšem ještě navíc doplněn heslem, které působí jako výborná anekdota.

Myšleno je však zcela jasně vážně, v plném slova smyslu, a ukazuje, že Marek Prchal či jiný Babišův marketingový mág je opravdu pašák. Na reklamě je totiž heslo: Nenechám ČSSD ukrást lithium stejně jako OKD. Nechci psát podrobně ani o lithiu, ani o OKD. Zmíním je jen okrajově. To důležité v hesle totiž není ani vzácný kov, ani OKD, ale slůvko ukrást.

Lithium je vzácný kov, jehož dvě ložiska v České republice mohou naší zemi přinést mnoho peněz. A ministr za sociální demokracii teď podepsal nezávazné memorandum s australskou těžařskou firmou. KSČM a ANO na to konto rozjely kampaň, proběhla mimořádná schůze Parlamentu a obě jmenované strany se tam postavily za to, aby lithium těžil stát. Přitom je samozřejmé, že stát je vůbec nejhorší a nejméně efektivní vlastník ze všech představitelných.

A zisky státu se neodvíjejí od toho, zda těží stát, nebo privátní firma, ale podle toho, jak je sepsaná smlouva s firmou — privátní či státní —, kolikže má za každé kilo vytěženého a prodaného lithia státu zaplatit. Takže je v podstatě jedno, jestli to dělá privátní, nebo státní firma, důležité je, za jakých podmínek. Přesto to nezávazné memorandum Babiš otevřeně nazývá krádeží. OKD jsou zaklínadlo. Byly — dnes už zjevně pro stát nevýhodně — privatizovány za ministrování Bohumila Sobotky. A je to už opravdu dávno.

Dávno před tím, než se vůbec v roce 2013 začalo jednat o koalici ANO s ČSSD se Sobotkou v čele. Takže pokud si Babiš myslí, že byly OKD ukradeny, tak se to jistě nedozvěděl letos, a měl svůj názor v roce 2013 zcela pevně zformulovaný. Ten názor zněl: Sociální demokrati, a Sobotka zvlášť jsou zloději! No a s partnerem, o němž si Babiš myslel něco tak nepěkného, pak čtyři roky vládl jako s partnerem koaličním. Přesto jeho staré kroky dnes nečekaně ve vlastních médiích nazývá krádeží.

No a teď si položme — když už jsme u oprávněnosti používání termínů krádež a zloděj — několik otázek: Když někdo neoprávněně čerpá padesát miliónů dotací, na které nemá nárok, je to krádež evropských peněz a on zloděj? Když někdo neplatí daně z peněz z dluhopisů, protože využil mezírky v zákoně: Je to krádež státních peněz a je takový člověk zloděj? A konečně, když si někdo koupí noviny a pak přes najatého poskoka určuje, co se v těch novinách má psát — je to krádež svobody tisku a je ten člověk zloděj? Já myslím, že ano. Že Andrej Babiš, přestože z krádeží obviňuje ostatní, je sám zloděj, a dokonce krade výrazně efektivněji, než je v kraji zvykem. Proto navrhuji v běžné češtině nahradit rčení: „Zloděj křičí: Chyťte zloděje!“ heslem: „Babiš křičí: Chyťte Babiše!“ Je to myslím stejně trefné.

