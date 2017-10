Adam Bartoš s inženýrem Hodinou do sněmovny!

V minulosti jsem zde opakovaně psal o významném českém paranoikovi Adamu Bartošovi, který dobře ví, že za tím vším stojí židovské spiknutí. Kandiduje samozřejmě do sněmovny, a to spolu s dalším zde prezentovaným gentlemanem, inženýrem Alešem Hodinou, aktivistou bojujícím za práva otců, kterému letos vzali syna ze střídavé péče.

Realita českého předvolebního období ukazuje, že Bůh všemohoucí bere LSD, a to v množství větším než velkém. Tahle kampaň je absolutní pakárna a kandidují v ní subjekty, které si nejde vymyslet za střízliva. Jedním z nich je zjevně nerozumný projev Rozumní. „V těchto volbách půjde o zachování demokracie a o zamezení otevřené diktatury miliardářů. Proto se níže podepsané subjekty rozhodly odhodit osobní a stranické zájmy a spojily se. Nechtějí tříštit vlasteneckou a opoziční scénu, a proto nebudou stavět vlastní kandidátky do podzimních voleb. Naopak vyvinuly značné úsilí v jednání i s dalšími programově podobně zaměřenými stranami. Výsledkem několikaměsíčních vyjednávání je společný projekt s názvem „Rozumní“.

Jedním ze subjektů je politická strana Národní demokracie, jmenovitě její předseda Adam B. Bartoš, leader na Ústecku. Za stejné Rozumné pak kandiduje jako leader plzeňského kraje Ing. Aleš Hodina, ředitel Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě, bez politické příslušnosti. Adam Bartoš ve svých textech, které porůznu trousí, dává jasné signály, že je již řadu let nepříčetný. Chápe realitu jako nesporné spolčení Židů a je si v této věci zcela skálopevně jist. Jde o prototyp tichého blázna – je to navenek nenápadný a slušný mládenec, žádný křikloun, který je však o své pravdě temných židovských piklů v pozadí tak přesvědčen, že se za své otevřeně antisemitské blitky nechá rád i zavřít. Myslím (byť vývoj jeho stíhání ukazuje, že ho spíš zavřou), že rozhodně nepatří do vězení, ale do jiného ústavu vybaveného mřížemi, a jsem přesvědčen, že po několikaměsíční léčbě neuroleptiky by se jeho stav výrazně zlepšil.

Bez ohledu na můj názor ale není Bartoš prohlášen za trvale nepříčetného a léčen, ale dávají si ho soudy. 20. října 2016 byl vynesen rozsudek, v němž byl Bartoš uznán vinným z podněcování k nenávisti vůči Židům. Byl odsouzen k jednomu roku odnětí svobody s dvouletým odkladem. Začátkem ledna 2017 proti němu byla vznesena další obžaloba za zpochybňování holokaustu. 20. července 2017 stanul před Obvodním soudem pro Prahu 1 a věc dosud není rozhodnuta.

Inženýr Aleš Hodina je celonárodně proslulý aktivista – bojovník za práva otců. Kandiduje v Plzni a má na kandidátce uvedeno Mezinárodní institut pro rodinu a dítě. To sice zní velice nóbl, ale je to jen neziskovka pana Hodiny a pár jeho přátel. Je to ale fakt dobrý na udělání dojmu, podobně jako titul doktor honoris causa, kterým se podepisuje, ale který tvrdošíjně odmítá jakkoliv doložit. Vzhledem k tomu, že bojuje za práva otců, si ale myslím, že na kandidátce chybí závažná informace. Pan Hodina opakovaně žádal o střídavou péči o syna, kterého má s první manželkou, a letos na jaře mu soud tu střídavku na zkoušku povolil. Po vyhodnocení, měsíc před volbami v září 2017, mu tu střídavku ale zase zrušil.

Tak jsem pana Hodinu kontaktoval, zda by tuhle informaci neměl dát na stranický web. Odpověděl, že mu sice tohle dítě vzali, ale zato dostal do střídavé péče svého mladšího syna – toho má s jinou ženou než toho prvního, ovšem nenávidí obě dvě stejně. A tak jsem opravdu zvědav, jak se situace vyvine a zda soud rozhodne jako v září a odejme mu z péče i mladšího potomka.

Pro naše volby ale kandidatura těchto pánů na jedné kandidátce znamená jen další potvrzení, že takovou pakárnu, jaké se dějí v české politice, by si člověk za střízliva nevymyslel. Evidentní paranoik Bartoš a otcovský aktivista, kterému vzali dítě ze střídavé péče, Hodina na jedné kandidátce je prostě vtip, který by ve světě filmu neprošel ani v nejhloupější Troškově komedii.