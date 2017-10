Kampaň o „zaprodaných senátorech“ mohla porušit volební zákon. Chystá se trestní oznámení

Kampaň proti 17 senátorům bude mít dohru po volbách do Poslanecké sněmovny, zda by mohla v některém směru ohrozit i výsledky hlasování na některých místech republiky, není zatím jasné. O co ve sporu, za kterým například web info.cz vidí konkurenční boj, který se přenesl také do politiky, jde?

Billboardy od některých silnic měly zmizet od září, novela z roku 2012 je kvůli bezpečnosti provozu omezila (podle policejních statistik z roku 2016, ale neexistuje žádný relevantní důkaz, že právě billboardy jsou příčinou většího počtu nehod). Mezitím od rozhodnutí o odstranění billboardů běželo pětileté přechodné období, které letos skončilo. Skupina senátorů zastoupená Václavem Chaloupkem (z hnutí Občané patrioti) se kvůli novele zákona ale v srpnu obrátila na Ústavní soud. Zákonná úprava podle nich porušuje principy právní jistoty a zákaz retroaktivity, dále zasahuje do práva na podnikání a ocitá se v rozporu s mezinárodní ochranou investic.

„Teď čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu, mezitím ale někdo proti nám spustil nesmyslnou kampaň,“ řekli ve čtvrtek někteří senátoři Reflexu.cz. „I negativní kampaň je kampaň, která může pomoci,“ sdělil s obvyklou nadsázkou místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). I tento dlouholetý odpůrce nejrůznějších regulací, ale upozorňuje na to, že kampaň proti němu a jeho kolegům je lživá a problematická v mnoha ohledech.

Podle zjištění Reflexu.cz se po skončení voleb hodlají někteří senátoři obrátit na policii a podají na zadavatele kampaně trestní oznámení. Kolik zákonodárců to bude, není zatím jasné, ale někteří už jsou rozhodnuti, že tento krok učiní.

Většina billboardů u silnic patří společnosti BigBoard. Kampaň proti senátorům se pak objevila na plochách firmy JCDecaux, která je konkurentem BigBoardu v oblasti venkovní reklamy. Na webu 17zaprodancu.cz se doslova píše: „Zvolili jste je do Senátu ČR, aby místo zájmu běžných občanů za jakoukoli cenu bránili roční stamilionové zisky plynoucí do kapes několika málo lidí, ovládajících trh s billboardy? Dejte jim vědět, že z nás blbce dělat nebudou! Že si nemůžou dělat, co se jim zlíbí. Že jsou odpovědní vám, voličům…"

Senátoři a senátorky považují podobná slova za naprostou lež, protože na Ústavní soud se obrátili kvůli regulacím či omezení možnosti podnikání. Zákonodárci nejsou z jedné strany, ale z celého politického spektra. Od zástupců Starostů pro Liberecký kraj (Jiří Vosecký, Michael Canov), přes ČSSD (Karel Kratochvíle, Hassan Mezian), KDU-ČSL (Jiří Carbol, Jaromíra Vítková, Alena Šromová), TOP 09 (Tomáš Czernin), ODS (Jiří Oberfalzer, Jaroslav Kubera) až po pět nezařazených.

Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad financováním politických stran řekl Českému rozhlasu, že považuje kampaň za problematickou: „Vyobrazeni jsou senátoři a není mi známo, že by některý z nich byl kandidátem ve volbách do Poslanecké sněmovny. Současně je ale uvedena jejich stranická příslušnost, přičemž jde i o strany, které se účastní voleb do Sněmovny. Protože se dle mého soudu jedná o sdělení v neprospěch těchto subjektů, měl se subjekt, který reklamu zadal, registrovat jako třetí osoba.“ Potíž viděl i v tom, že zadavatel podle prvních informací pocházel ze zahraničí. „Pakliže skutečně jde o zahraniční právnickou osobu, neměl by se takový subjekt do kampaně vůbec zapojit. Nad rámec volebního zákona se inzercí v době volební kampaně zabývá též zákon o regulaci reklamy, který zakazuje šíření anonymního oznámení týkajícího se voleb v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování,“ uvedl Outlý.

Věcí se však podle něj Úřad pro dohled nad financováním politických stran a hnutí začne zabývat až poté, co kvůli ní obdrží podnět. Někteří senátoři včera Reflexu.cz řekli, že takový podnět podají.

Navíc informace, které ve čtvrtek přinesl zpravodajský server info.cz, ukazují, že se zahraničním vlastníkem domény, jež spustila web 17zaprodancu.cz, to může být jinak.

Společnost JCDecaux, na jejichž reklamních plochách se plakáty proti senátorům před volbami objevily, se přitom brání nařčením, že by měla něco s dehonestační kampaní něco společného. „Naše společnost pro zadavatele poskytla pouze standardně objednané plochy. Informace o zadavatelích reklamy s ohledem na smluvní podmínky nemůžeme zveřejňovat,” odpověděla na dotaz info.cz marketingová manažerka JCDecaux Jana Lysáčková. Odmítla, že by za kampaní byl její zaměstnavatel.

Doménu 17zaprodancu.cz vlastní společnost HAB Consulting. Tu prý založili dva Jihoafričané a firma oficiálně sídlí na americké Floridě. Jenže doménu má registrovanou na adrese Havlíčkova 13 v Praze 1. „Podmínkou pro registraci jakékoli domény je uvedení adresy. Už však neověřujeme, jestli firma na adrese skutečně sídlí,” komentovala to pro info.cz liberecká společnost Stable, která hosting webu poskytuje.

Firmu HAB Consulting v Praze 1 ale na uvedené adrese nenajdete. Sídlí tam kromě jiného například agentura Marcus & Art, která pracuje pro JCDecaux. „Se zmiňovanou společností (HAB Consulting) nemáme nic společného. Stejně tak jsme nezaregistrovali zmiňovanou kampaň,” řekl médiím Miroslav Deneš, jednate Marcus & Art.

Shoda adres a některých webů na stejné IP adrese je ovšem pozoruhodná a podle všeho ji vyšetří po volbách policie, protože první trestní oznámení na kampaň proti senátorům má být podáno v týdnu od 23. října. Zda se něco podaří objasnit, je ale otázkou.

Pokud jde o samotný spor o billboardy, tak tyto reklamní plochy od letošního září nesmějí stát v blízkosti 250 metrů kolem dálnic a 50 metrů podél silnic první třídy. Zákaz se netýká poutačů pro dálniční motely a restaurace.