Nesmějme se Okamurovi, on ví, co dělá!

Tomio Okamura patří mezi politiky, ze kterých si novináři dělají srandu. Že je jako hloupý. Jeho poslední kroky ale ukazují, že má svou volební strategii promyšlenou do posledního detailu, oslovuje totiž i voličské skupiny, na které všichni kašlou.

Včera jsem zabloudil na Facebook Tomia Okamury, abych se podíval, co je nového, a jen jsem se utvrdil v tom, že ten vysmívaný politik je mnohem chytřejší, než by se zdálo, a že má ve své volební kampani vychytávky na statisíce voličů, které ostatní kandidáti a vlastně celý svět poněkud zanedbávají.

Včera si Okamura napsal (či spíše lidé, co to pro něj dělají) na Facebook následující prohlášení: „Tomio na Šlágru – dnes večer od 20:40 budu hostem pořadu TV Šlágr NA NÁVŠTĚVĚ. Moderuje Karel Peterka. Můžete se těšit na tříhodinové pohodové povídání také s různými hudebními hosty proložené písničkami – a můžu prozradit, že si také hezky zazpívám. Přeji hezký večer!“ A jak jsem to přečetl, hned mi spadla čelist.

Samozřejmě ne smíchem, ale překvapením – překvapením nad tím, že Okamuru napadlo posbírat několik stovek tisíc hlasů, které se doslova válejí na ulici, hlasů voličů, kteří by bez Okamury nejspíš vůbec do voleb nezasáhli, protože by k nim nešli. Takže pojďme si probrat diváky Televize Šlágr, kterou Okamura jako první z našich politiků využívá.

TV Šlágr je stanice koncipovaná tak, aby oslovila naše seniory. Moderátoři až dojemně zdůrazňují (třeba oblečením – bačkorami), že jsou také staří penzisté, většinu náplně stanice tvoří zpěvy nejrůznějších dechovkářských uskupení z krajů a konfliktní zprávy o znepokojivém dnešku na TV Šlágr prakticky nenajdete. Optimální program pro seniory, kteří už nestíhají ten svět venku za okny, kteří se už chtějí potěšit jen milou písničkou a které vůbec nezajímá nějaká politika. A podle toho také vypadalo jejich obligátní volební chování: K volbám prostě nechodili!

Ta televize je obrovský počin ve prospěch seniorů. Přestože se jí mají intoši ve zvyku posmívat, já pana Peterku a jeho Šlágr respektuji, protože dává radost a zábavu těm, na které už v podstatě všichni kašlou. Není jiná televize, která by se cíleně orientovala na seniory. Ovšem – až do Okamurova počinu – na ně kašlali nejen mágové televizní zábavy, ale i politici. Přitom těch osamělých maloměstských a vesnických stařen v propínačkách, čekajících, jestli zavolají nebo snad dokonce i přijedou jejich dospělé děti, jsou statisíce. Ovšem k volbám zatím nechodily.

Nyní Okamurův počin slibuje, že zapojí do voleb stovky tisíc nevoličů, lidí, kteří na hlasování v minulosti kašlali i proto, že na ně kašlali kandidující. A já myslím, že si Tomio jejich hlasy zaslouží už jen z důvodu jisté solidarity: Jeho jediného napadlo seniory cíleně oslovit a zatáhnout je alespoň na volby do normálního života. A za to mu patří jak poděkování, tak jejich hlasy.