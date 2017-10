Do politiky by se mělo zavést video pro sporné situace, Zeman jako rozhodčí selhal

V zápase juniorské ligy Sparta – Slavia se útočník Sparty pokusil nafilmovat penaltu, rozhodčí ji odpískal, jenomže pak se podíval na zkušebně instalované video hned za pomezní čarou, ve zpomaleném záběru viděl, že útočník je dobrovolný letec, penaltu odvolal a hráči udělil žlutou kartu. To vše v zájmu fair play, spravedlnosti a faktu, že se ve fotbalovém byznysu točí šílené množství peněz. Přesně jako… Vy přece víte kde.

A tak navrhuju, aby se video zavedlo i do šachů. Samozřejmě mi nejde o to, studovat ve zpomaleném záběru, zda pád figurky bílého střelce byl zaviněn zákeřným podražením od černého krále. Mám na mysli politické šachy!

Jenom si to představte, hra poklidně běží, politici se standardně překřikují, tu a tam ukradnou prachy nebo myšlenku, když do toho vnikne do pokutového území Miloš Zeman a vykřikne: „Kunda, kunda, kunda…“ Co teď? Sudí váhá, je to už faul, nebo běžný zákrok v rámci českých pravidel? Zastaví hru a celou situaci přezkoumá u videa. Má možnost požádat o vyjádření odborníky, psychiatry, kněze a teprve pak se rozhodnout. Ostatní hráči se mezitím občerství a dají si něco v parlamentním bufetu.

Anebo jinak: Babiš si přihraje padesátimiliónovou dotaci na čapí chalupu a my si nejsme jisti – je to v rozporu s pravidly, nebo už je to normální? Na hrad s hráčem? Anebo do kriminálu?

Či jiný případ: Okamura se nenápadně přitočí k Nohavicovi a udělá si s ním selfíčko. Je to tahání za dres, anebo hlazení po zádech – stačí si přehrát zpomalený záběr, přešetřit, vyšetřit a provést rozhodnutí. Paráda!

Ovšem je tu jeden problém. Podle pravidel by se po přerušení hry mělo nechat pokračovat z místa, kde se naposledy hrálo čestně. Kam tu hru ale vrátíme my? Před Babiše? Před kmotrovské politické strany? Před opoziční smlouvu? Před sarajevský atentát? Před tajné sponzory ODS? Až k sametové revoluci? Jakkoli přesně tam může být zakopaný pes, to si určitě nepřejí ani nejzavilejší odpůrci principu řídit stát jako firmu.

A taky nám chybí rozhodčí! Pokud by to měl být prezident, tak ten člověk je pokropený kropič, který možná občas vidí dvakrát, ale sám sebe rozhodně soudit nemůže. Rozhodčí je mrkev, rozhodčí je blázen, hoďte na něj síť, máš formu, ale v čem peče máma buchty. Všechny tyto pokřiky, které jsme na arbitry křičívali na fotbale, na Zemana platí, protože náš nejvyšší sudí selhal jako první.