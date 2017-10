Chovanec jako Kotleba? Soudruh Stropnický si pustil hubu na špacír

Strana zelených je stranou, která má tak strašlivý program, že jej tají před voliči — alespoň v čase předvolebním. Zelení soudruzi se před letošními volbami usnesli, že nebudou moc mluvit o svém názoru na squatting, aby nevyděsili národ a následně nepřišli o hlasy. Takový krok, myslím, nemá v moderních českých dějinách obdoby, ale strategie „o těchto bodech našeho programu před volbami nemluvíme“ je nosná a novátorská.

I v prvních říjnových dnech zelení prokázali, že o některých svých postojích by měli fakt mlčet — a nejde jen o jejich touhu zlegalizovat squatting, ilegální obsazování cizích nemovitostí. Matěj Stropnický předvedl, že zelení jsou parta natolik zastydlých puberťáků, že by neměli mluvit ani o ostatních politicích. Lezou z nich totiž v takovém případě jen sprosté urážky a inzultace.

„Chovanec je politik, který je srovnatelný s Kotlebou ze Slovenska,“ uvedl Stropnický v Rozstřelu iDnes, když komentoval na Chovancovu snahu prosadit ústavní novelu o držení zbraní. A mně se otevřela kudla v kapse. Protože je samozřejmě možné expresívně hodnotit ostatní politiky, je samozřejmě možné i urážet, ale jsou věci, jež prostě běžnému občanovi nemůžeme říct. Nemám rád Babiše, ale nemohu ho srovnávat ani s důstojníky SS, ani s kanibaly, protože nevraždí a nežere lidi.

Stejně tak může mít Stropnický sebevíce (třeba i oprávněných) výhrad proti ministru Chovancovi, ale nesmí ho srovnávat s něčím, jako je Kotleba. Připomínám, že tento slovenský neonacista nedávno okázale věnoval na dobročinnost 1488 eur. 14 a 88 jsou neonacistické kryptogramy.

První znamená „čtrnáct slov“ — Musíme zajistit existenci našeho lidu a budoucnost pro bílé dětí, což je věta, za kterou byl (dle nácků nespravedlivě) odsouzen americký neonacista David Lane (pozn. v angličtině má skutečně čtrnáct slov a zní: We must secure the existence of our people and a future for White Children). 88 pak jsou pořadí písmen v abecedě, takže přepsáno do písmen to znamená HH — Heil Hitler. Takže tohle je Kotleba. A srovnávat s ním Chovance je prostě nepřijatelné, sprosté a Stropnický by se měl omluvit.

A když už jsme u toho srovnávání: Pokud se zamyslíme, musíme dojít k tristnímu závěru. Matěj Stropnický by chtěl znárodňovat byty starým lidem, aby měli mladí levičáci kde bydlet. Velmi podobně postupoval neblahé paměti jistý omylem za Němce považovaný Rakušák jménem Adolf Hitler. Ten zase znárodňoval byty Židům, aby měli kde bydlet rasově čistí mladí árijci.

No a co se týče vzhledu — jak Stropnický, tak Hitler si na obličeji pod nosem pěstují nechutný chuchvalec rohoviny. Chlupy, jež běžný občan odstraňuje z hygienických důvodů, nosí Stropnický a nosil Hitler jako okrasu. Takže když už chce mermomocí přirovnávat Chovance k neonacistovi Kotlebovi, měl by si Stropnický uvědomit, že on sám připomíná nacistu Hitlera.