Jak se dělá příští sněmovna aneb Podivné manýry tvůrců předvolebních debat

Zásadním ostrým duelem má prý být diskuse volebních lídrů ČSSD a ANO Lubomíra Zaorálka s Andrejem Babišem na Nově, k níž dojde ve čtvrtek večer, tedy nějakých čtrnáct hodin před otevřením volebních místností. Ve stejnou dobu přitom původně měla být velká předvolební debata lídrů všech relevantních stran v České televizi. Nakonec tedy bude všechno jinak, ANO i ČSSD zřejmě dodají do ČT jiné náčelníky, i když pravicová opozice vyhlašuje, že by židle těchto stran měly v tomto pořadu zůstat prázdné. Tento názor má svoji logiku, jiné strany na Nově taky nebudou, takže proč by měly být zvýhodněny právě jen dvě strany?

ANO i ČSSD se ohánějí tím, že duel jejich lídrů bude duelem svou nejsilnějších stran, které si to bez obalu vyříkají a natvrdo rozdají. Jen zapomínají dodat, že tyto dvě „nesmiřitelné“ strany spolu čtyři roky vládnou a za vše, co tu platí, nebo neplatí, mohou obě stejně. Volební podpora těchto dvou stran je také relativní pojem.

Dobře, ANO je stále v čele preferencí, ale kde ČSSD bere jistotu, že je „druhá na pásce“? Co když volby ukážou, že větší podporu než sociální demokraté mají v tuto chvíli komunisté, Okamurova SPD a nebo třeba i Fialova ODS? V takovém případě by pak byl předvolební duel v tomto složení fatální manipulací veřejným míněním. Nezapomínejme, jak jsou v Česku nekvalitní předvolební průzkumy. Dám ruku do ohně, že o překvapení nebude nouze a výsledek voleb mnoha lidem zamotá hlavu.

A i kdyby byla pravda, že ANO a ČSSD jdou dvě nejsilnější strany, v předvolební debatě by přece jen měl zaznít i kritický hlas opozice. Nikde totiž není psáno, že koalice ANO a ČSSD nemusí pokračovat i po volbách. Například takový prezident Miloš Zeman si jí přeje a třeba udělá vše pro, aby dosáhl svého. Ostatně i jemu půjde brzy o znovuzvolení a potřebuje mít ve Strakovce své lidi a vše pod kontrolou.

Problém pro aranžmá debat je ten, že už tu dávno neplatí model zažitý do roku 2010, kdy klíčovou debatu před volbami obstarali zástupci ČSSD a ODS. Nyní je tu systém jedné „větší“ strany a celého klubka o „něco menších“ stran a obdobně se tak může rotovat i označení „největší opoziční strana“. Jsou to komunisté, ODS nebo snad někdo jiný? Při vědomí této skutečnosti je tak aranžmá duelu „Babiš – Zaorálek“ poněkud nemístným nadržováním a zvýhodňováním ANO a ČSSD. Zástupci ODS si rovněž stěžovali, že se Andrej Babiš vyhýbá přímé konfrontaci s Petrem Fialou a že byly personálně přeobsazeny termíny pro další debaty, tentokráte na Primě.

Obvyklá sledovanost televizních politických debat v Česku je mizerná a dívají se na ně jen otrlí lidé a novináři. Ale před volbami to je něco jiného, k televizi tu a tam zasedne běžný člověk, který se chce ujistit, že se rozhodl správně a nebo se nechá zlanařit na poslední chvíli. Letos je počet dosud nerozhodnutých voličů opět velký a jejich hlasování pro tu či onu stranu (snad s výjimkou KSČM) může výrazně zacvičit výsledkem řady stran v řádu mnoha procent oběma směry. Z tohoto důvodu by měly televize pískat všem rovinu.

Jistě, soukromé televize jsou posedlé sledovaností a potřebují prodat velké množství inzerce, ale volby do Poslanecké sněmovny se konají jednou za čtyři roky, jsou mimořádně důležité a podle toho by se k nim mělo přistupovat. Když si to (z logiky věci, pochopitelně) nejsou schopni připustit někteří straničtí PíáRisté, měli by to pochopit alespoň pekaři mediálních koláčů sledovanosti televizních programů.