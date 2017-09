Babiš a Faltýnek: Vesele krademe dál a nenecháme se zastavit!

Český volič je nejodolnější tvor na planetě. Jak ukazuje současná předvolební kampaň, vydrží český občan takové dávky imbecility a drzosti, že by to zahubilo hrocha. Jmenovitě volební heslo Andreje Babiše s Jaroslavem Faltýnkem vypadá, jako by si z nás oba gentlemani dělali zcela nepokrytou srandu.

Tu fotku jsem zahlédl na facebookové zdi svého kamaráda a okamžitě jsem se rozesmál. Čeští trollové jsou obdivuhodní svou invencí a pohotovostí, napadlo mne. Pak jsem se ale na fotku podíval ještě jednou a přestalo se mi to jaksi pozdávat. Pocházela ze serveru fervolby.cz a ani po velkém zvětšení jsem nenalezl nějaké stopy po tom, že by šlo o fotomontáž.

Tak jsem prolistoval český internet a s hrůzou musel konstatovat, že si z nás Babiš s Faltýnkem dělají tak nepokrytou srandu, že je to o pár facek. A že jejich jistota, že je slabomyslní požírači kosteleckých buřtíků zvolí znovu, jim dovoluje takovou míru arogance a jízlivosti, až to zaráží.

Na fotce je totiž zachycen plakát s heslem „Nenecháme se zastavit. Změnu dotáhneme. Tým Babiš a Faltýnek.“ A je pravý, nejde o výsměch či sarkasmus. Obdobné plakáty má Babiš i s dalšími exponenty svého hnutí, třeba se Stropnickým. Ovšem udělat si takový plakát s Faltýnkem a ozdobit ho uvedeným heslem je fakt chucpe.

Pokud totiž vzpomeneme, jakých nejvýraznějších změn duo Babiš–Faltýnek zatím docílilo, tak se zákonitě musíme dostat ke cause Čapí hnízdo. Naše milá dvojice nejdříve změnila vlastnickou strukturu farmy, aby přestala být součástí Agrofertu a budila dojem malého podniku. Vlastníkem se najednou stali anonymní akcionáři — a to byla ta první zásadní změna dua Babiš–Faltýnek.

Druhou zásadní změnou bylo, když díky změně jako první zázrakem farma dostala evropskou dotaci určenou pro malé a střední podniky. No a konečně třetí změnou bylo, když se Čapí hnízdo opět jako zázrakem majetkově vrátilo, obohacené o padesát nepoctivě získaných miliónů dotací pro někoho jiného, pod ochranná křídla Babišova Agrofertu. Takže hesla typu Dotáhneme změnu či Nenecháme se zastavit v podstatě říkají: „Nenecháme se zastavit v našich zlodějinách, podvodech a lžích.“

Proto prosím, aby si pan Babiš nechal udělat ještě jednu sérii billboardů. Heslo by zůstalo stejné: „Změnu dotáhneme.“ Ovšem s panem velkouzenářem by tam nebyl Faltýnek, ale tři velké osobnosti na K naší moderní historie: Krejčíř, Kožený a Kajínek. Odhodlání nenechat se zastavit v okrádání by tito pánové ukázali stejně dobře, ne-li lépe než Jaroslav Faltýnek. Proto netrpělivě čekám na další Babišovy billboardy. Dotáhněte to, pane továrníku!