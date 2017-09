Vydání Andreje Babiše policii jeho popularitu nijak nesrazilo. Jak je to možné?

Babišovo a Faltýnkovo vydání policii kvůli podezření z dotačního podvodu s popularitou hnutí ANO nepohnulo. Je stále favoritem voleb. Vyplynulo to ze šetření agentury Median a Kantar TNS pro Českou televizi. Jak je to možné? Protože Babiš je politikem „jiného typu“, voliči na něj mají jiné požadavky, říká politolog Stanislav Balík.

Šetření probíhalo od 23. srpna do 8. září , tedy i v čase, kdy sněmovna oba politiky k trestnímu stíhání policii vydávala. Volební potenciál hnutí - tedy to, kolik lidí volbu dané strany zvažuje - dosahuje až 35 procent. Jak si tu odolnost veřejného mínění vysvětlujete?

Nejprve krátce k metodě volebního potenciálu. Ten je nesmírně problematický svou samotnou povahou. Dává totiž nerozhodnutému voliči, který se nemůže rozhodnout mezi pěti stranami a nakonec možná vůbec volit nepůjde, pětkrát větší váhu nežli skalnímu příznivci jediné strany, který za posledních sedmadvacet let svou volbu nezměnil a volit bude i ze smrtelné postele. Ale zpátky k otázce. Podpora ANO, resp. Andreje Babiše pramení evidentně z jiných zdrojů, než je okouzlení nejnovějším programem, počtu rozdaných koblih, obsahu uniklých odposlechů či stíhání za dotační podvod.

Jiné politiky v minulosti by podobná kauza s takovou mediální pozorností nejspíš výrazně oslabila, ne-li odepsala. Co se změnilo?

Jednak si společnost „zvyká“. A není to až problém současný. V roce 2012 byl středočeský socialistický hejtman zatčen na ulici s miliony korun v krabici od vína, a přesto pár měsíců poté socialisté vyhráli krajské volby. Jednak je Andrej Babiš politikem „jiného typu“, na nějž mají jeho voliči jiné požadavky. Jeho podpora pramení z jeho zvláštního charismatu, dojmu úspěšného self-made-mana, který přišel rozbít starý matrix.

Troufáte si odhadnout, zda by šance hnutí ANO klesly v případě, že by policie Andreje Babiše obvinila ještě před volbami?

Moc se mi nechce odhadovat, stát se může cokoli. Nicméně z toho, co se kolem pana Babiše již řadu měsíců v tomto smyslu děje, se nezdá, že by samotné obvinění vznesené před volbami mohlo preferencemi výrazně zamávat.

Miloš Zeman řekl, že by Andreje Babiše, pokud by ve volbách zvítězil, jmenoval premiérem i v případě, že by byl ve vazbě. Ani taková situace by Babišově popularitě nic nezměnila?

Vyjádření Miloše Zemana musíme vnímat v kontextu nadcházející prezidentské volby – prezident totiž až zoufale potřebuje, aby ANO nepostavilo žádného protikandidáta. Dá se proto čekat, že pokud ANO zvítězí ve volbách, bude Andrej Babiš jmenován premiérem ještě před 7. listopadem, kdy se uzavírá možnost navrhnout prezidentské kandidáty (a prezident se tak zavděčí těm, kdo mají šanci jej ohrozit). Jinak ale věřím, že snad až v tak absurdní době a situaci nežijeme, aby prezident jmenoval premiérem člověka sedícího ve vazbě.