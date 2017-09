Kometou voleb bude i Václav Klaus mladší. Političtí soupeři se mají na co těšit. Jaké jsou ale jeho limity?

Předseda ODS Petr Fiala ve své nové knize „Profesor na frontové linii“ vzpomíná i na jedno ze svých setkání s exprezidentem Václavem Klausem. Ten měl podle šéfa občanských demokratů pocit, že „jediný, kdo by mohl vést jeho stranu, je Václav Klaus, a když už to nemůže být on, tak aspoň někdo, kdo se jmenuje stejně“. Tak daleko ještě ODS nedospěla, ale syn exprezidenta, Václav Klaus mladší, se může stát jednou z komet říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. A pak se mají jeho političtí soupeři skutečně na co těšit. Důvodů je hned několik.

Václav Klaus mladší kandiduje za ODS v Praze z třetího místa její kandidátky a prakticky všichni odborníci předpokládají, že výsledek občanských demokratů bude v hlavním městě nadprůměrný a tím by mohl celkové výsledky voleb ovlivnit. Také se očekává, že Klaus dostane hodně preferenčních hlasů.

Syn exprezidenta je fenoménem české politické scény už jenom proto, že se jmenuje Václav Klaus. To by samozřejmě na úspěch nestačilo, ale Klaus mladší je velmi svébytnou politickou postavou. Jeho názory nelze přehlédnout. Jsou rázné, přímočaré, přesto poměrně strukturované a prakticky vždy k věci. Kolem horké kaše na rozdíl od mnoha politiků rozhodně nechodí. Naopak, tou kaší pořádně rychle míchá.

Jeho otec, společně s Václavem Havlem a Milošem Zeman nejvýraznější postava československé a české polistopadové politiky, si vždy hrál také na akademika. Syn upřednostňuje spíše „zdravý rozum“, který ale není selský, jak se říká. Naopak, i když to tak nemusí vypadat z jeho textů na webu novinky.cz (zde materiály Václava Klause mladšího pravidelně sledují statisíce lidí), je také pokračovatel rodu Klausů intelektuál se širokými znalostmi.

Voliči vše pochopili rychle. Podle srpnového průzkumu agentury Focus, který si nechal zpracovat Český rozhlas, měli lidé vybrat z 15 osobností, kdo by pro ně byl „nejpřijatelnějším novým premiérem“. Pro 37 procent dotázaných to byl favorit podzimních voleb Andrej Babiš. Jenže na druhém místě překvapivě skončil právě Václav Klaus ml. s 34 procenty. Což je číslo, které výrazně přesahuje jak volební potenciál, tak i předpokládaný výsledek ODS.

Co by ale mohlo Klause mladšího v jeho raketovém politickém růstu limitovat? Stejná věc, jaká ovlivňovala jeho otce – je to především Václav Klaus samotný. Bylo by ale největším omylem jeho politických soupeřů si myslet, že je věrnou kopií otce. Není tomu tak. Povahově je spíše kombinací obou rodičů. Často se totiž v tomto směru zapomíná na Livii Klausovou, která měla ze zákulisí vždy určitý vliv na to, co se na naší politické scéně v posledních 27 letech odehrálo. Minimálně v tom, jak svého muže často „podržela“, i když měla mnoho důvodů, aby to někdy nedělala. „Otec kdysi doma řešil spíše to, jak se zachová v nějaké situaci režim v KLDR a matka zařídila vše, aby rodina fungovala,“ řekl mi kdysi při rozhovoru v nadsázce Václav Klaus ml.

Z několika uzavřených diskusních večerů také vím, že Klaus junior je vášnivý řečník, který má vždy po ruce argumenty k většině důležitých věcí. Trvá si u toho na svém, i kdyby nemusel mít úplně pravdu. Je u toho hodně zarputilý a tvrdohlavý. V tom může být někdy jeho slabina. Například jeho „střelba“ do rodiny Karla Schwarzenberga před prezidentskou volbou v roce 2013 byla naprosto zbytečná, protože se nezakládala na prokazatelných faktech a vycházela z domněnek jiných lidí. Někdy zpomalit a počkat bývá v politice také možným řešením. Zda něčeho takového bude Václav Klaus schopen, to jenom uvidíme.

Někteří členové ODS, a není jich málo, mají také pocit, že Klaus je na pražské kandidátce až příliš vysoko, protože si toho ve straně až tolik „neodpracoval“. Mají rovněž obavy, zda bude vůbec schopen pracovat ve stranickém týmu, protože má pověst solitéra. I to uvidíme až po volbách.

Na druhou stranu se dá už dnes říci, že Klaus junior je v současnosti mediálně nejvýraznější postavou ODS a že ji v hlavním městě podle všeho pomůže k velmi dobrému výsledku.

I když je často emotivní a svéhlavý, je to také velmi dobrý šachista a jeho analytický mozek bude pro mnohé politické soupeře velkou překážkou. Že se bude Václav Klaus strefovat do všech, od Babiše, přes sociální demokraty, Okamuru, lidovce, Kalouska až po komunisty, je takřka jisté. A že u toho na sebe strhne často velkou pozornost, je zřejmé také.

Václav Klaus přitom není žádným profesním a politickým zajíčkem, nespadl z nebe. Je mu 47 let a v životě už něco dokázal. Například v letech 1998 až 2014 byl ředitelem velmi prestižního pražského gymnázia PORG.

O tom, že Václav Klaus ml. přesně ví, v jakém politickém prostředí se pohybuje, nelze pochybovat. Mimochodem, jeho diplomová práce, kterou dělal na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, se jmenovala „Geografické zpracování výsledků voleb 1992“.

Že by už měl nějaký graf či tabulku jak to dopadne?