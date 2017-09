Porno a volby jedině bez falešných příkras! A dohlédne na to správní úřad

Co mají společného volby a porno? Možná víc, než se zdá na první pohled - ilustrační snímek.

Již žádná vylepšená těla ani přehnaně zinscenovaný, takřka iluzorní sex. Takové nereálné postupy prý vedou dle norských vědců a publicistů k zbytečně falešným nadějím a zcela chybnému vnímání sexu. Inu, proti gustu žádný dišputát. (Tedy, jak říkávali ještě pornoherci s klasickým vzděláním — De gustibus non est disputandum.)

Stejně jako zmíněný lidovecký europoslanec si myslím, že nápad zápasit proti zhoubným důsledkům porna zobrazujícího zinscenované sexuální scény jiným druhem „porna“, kde bude sex zachycen realističtěji, je postmoderně geni(t)ální. Inu jiný kraj, jiný mrav.

Ale vraťme se z Norska domů.

V poslední době zde vyvíjí stále více aktivit nový Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. V posledních týdnech proslul zejména nastolením tématu, zda cesty prezidenta Zemana po krajích jsou prvkem jeho kampaně do lednových prezidentských voleb, anebo nejsou. A zda se mají též započítat do limitu kampaně. Podobně jako vážený kolega Viliam Buchert (který se věci věnoval v Reflexu dne 27. srpna 2017) mám vůči této úřední aktivitě určité výhrady, nicméně to není předmětem mé dnešní glosy.

In media res: Myslím, že bychom si mohli vzít příklad z Norska a jeho postupu využít v jiném typu „porna“, tedy v politice. Za chvíli zde totiž máme akt nejdivočejší – parlamentní volby.

Jak by čtenářům jistě po 22. hodině potvrdilo šest z pěti poslanců: Pakliže vynásobíte svůj nejlepší orgasmus tisícem, ani se nepřiblížíte vyvrcholení, jež vám mohou přinést vyhrané volby.

Ale neodbíhejme od tématu, co kdyby se u nás po vzoru Norského království přijal zákon zakazující upravovat politiky v rámci předvolební kampaně. Takže už žádné upravené fotky na billboardech (tedy na těch, které ještě nebyly zakázány). Žádné další modifikované političky a politici pro televizní vysílání, žádný make-up, prostě jak do studia přijdou ze stranického sekretariátu či tenisu, tak budou v TV diskusi povinně vystupovat.

A hlavně v rámci kampaně se budou moci komunikovat pouze pravdivé a uskutečnitelné vize, stop dalším nesplnitelným slibům. Bude platit – co slib, to závazek. A za každý v zákonem stanovené lhůtě nesplněný slib – pokuta!

Prostě tak, jak norská mládež uvidí pouze skutečné „erotično“, český volič už nebude moci být dále klamáván falešnými sliby ze zinscenovaných předvolebních klipů a debat.

A dohlížet na to může výše zmíněný Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, aby se jeho pracovníci nenudili, dodávám v nadsázce na závěr svého lehce rozjařeného pozdně letního komentáře.

Autor je právník a publicista