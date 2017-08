Máme malý STAN a ambice tak velké?

Nejprve jsem uvažoval o rozverném pozdně letním titulku – Dědek opouští STAN, ale takový by se hodil spíše do bulváru, ne pro přemýšlivé čtenáře Reflexu. Nicméně, co v posledním čase předvádí hnutí STAN, věru nemá ke klauniádě nijak daleko.

Miliardář Dědek tvrdí, že kandidátku STAN opouští po přátelské dohodě s jejich vedením, no tomu bude asi věřit jen úplný naivka. No, řekněme si na rovinu, dlouho tam nepobyl. I když za kampaň patrně utratil více, než vydají některé menší straničky za předvolební kampaň celou.

Nový Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí bude muset patrně najmout nového pracovníka, aby komplexně vyhodnotil, zda Dědkovy investice také STAN započítat do limitu, patrně pomůže zaměstnanci, který již (alespoň doufejme) řeší, jak (ne)započítat dřívější peněžní vydání, která již udělali STANisté (kdyby žil Miloslav Šimek, možná by z toho udělal SaTANisté), dohromady s křesťanskými demokraty.

Kdo i o prázdninách sledoval alespoň okrajově české politické dění, ano, i takoví zapálení občané se stále najdou, si dozajista povšiml, že vládní lidovci před pár týdny vyhlásili, že namísto předtím dohodnuté volební koalice s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) upřednostňují svoji oddělenou kandidaturu.

Co je pro naši tematiku zásadní, lidovci STAN jasně nabídli, aby zástupci tohoto politického subjektu zůstali na lidoveckých kandidátkách! A to takovým způsobem, jak se obě strany předtím dohodly. Dodejme, že to byla nabídka velice velkorysá. Kdyby ještě žil můj děda, řekl by pravděpodobně ironicky: Na lidovce až nebývale.

Připomeňme si: pro STAN bylo počítáno se šesti místy volebních lídrů! A pozor, dalších osm gazdíkovců či Farských by bylo na krásných (a hlavně s největší měrou pravděpodobnosti volitelných) druhých místech kandidátních listin. Kdo vám tohle dneska dá, přátelé starostové?

Co více si takové malé hnutí může přát? pravil by i student druhého ročníku politologie a odešel by na brigádu do řetězce rychlého občerstvení. Nicméně „nezávislým Starostům“ se to zdálo asi málo. A nabídku nepřijali. Nepochopitelné!

Pro pět ran do „starosty“, může mi někdo rozumný vysvětlit, proč to vlastně nechtěli přijmout? Vždyť to byla nabídka snů a nemuseli se pak handrkovat s nějakými (byť možná slušnými, ale politicky nezkušenými) miliardáři ze severu.

Nechci být vůči jinak, alespoň dříve, relativně sympatickému starostovskému hnutí ironický, ale myslíte si, že se STAN samostatně do PSP dostanou? Já tedy určitě ne, a po zmatcích s panem Dědkem už vůbec.

Sečteno: Nepřijetí nabídky od KDU pokládám za takřka bláznivé a politicky nezralé. Už od Masaryka platí, že politika se lépe dělá z poslaneckých lavic než zvenku. Amen!

Autor je právník a publicista