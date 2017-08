Podle policie Babiš lže. Voliči by to konečně měli pochopit také

První reakce Andreje Babiše na žádost policie o jeho vydání k trestnímu stíhání byla zcela jednoznačně předvídatelná. Je to spiknutí, Babiš je chudák, a navíc všichni kradnů, proto ho chtějí jako bojovníka proti nepoctivosti zlikvidovat. Vše proběhlo, jak mělo — vše výše zmíněné Babiš skutečně sdělil. Ve svém fňukání ale vyplivl i jedovatou slinku směrem na policii a její pražské vedení na Babišův útok odpovědělo.

Babiš v prohlášení k žádosti o své vydání uvedl: „Vůbec mě to nepřekvapuje, čekal jsem, že mě budou chtít před volbami dostat na čemkoli. Je to politický boj, nic jiného. Dostal to na starost ten ,správný‘ policajt, pan Nevtípil, který figuroval v kauze ukradené firmy Neograph kmotry podnikateli Sittovi. Je to celé zmanipulované, trestní stíhání potřebovali načasovat před volbami, ve kterých jde o všechno. Je to poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a dlouhodobě plánovanou akcí mě kriminalizovat a zabránit mi kandidovat ve volbách v říjnu 2017.“

Babišovy výmysly byly tak nepřijatelné, že se vůči nim nakonec — byť až po několika dnech — vyjádřila policie. A to i přesto, že do polemiky s politiky policie vstupuje jen v nesmírně výjimečných případech.

Brigádní generál Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, v reakci na Babišovo prohlášení napsal: „Proti tvrzením, že pražská policie v této věci pracuje na jakousi politickou objednávku, se důrazně ohrazuji. Policisté krajského ředitelství, v jehož čele stojím, byli a jsou apolitičtí a řídí se výhradně zákony této země. Průběh prověřování dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze a v nedávné době skončilo dohledovou prověrku Vrchní státní zastupitelství v Praze. Dozorový státní zástupce byl srozuměn i s posunem v prověřování a informován o předání žádosti o udělení souhlasu s trestním stíháním poslanců Poslanecké sněmovně. V této souvislosti kategoricky odmítám spekulace o jakémsi načasování a snaze o ovlivnění výsledků nadcházejících voleb. Vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo patří mezi nejzkušenější pracovníky odboru hospodářské kriminality. Osobně si ho za jeho profesionalitu a vysoké pracovní nasazení nesmírně vážím a má mou plnou důvěru.“

Takže přesto, že to slůvko v prohlášení generála Trojánka nezaznělo, obsah jeho sdělení je jednoznačný. To sdělení zní: BABIŠ LŽE! Dojde už konečně jeho voličům, že i policejní generál říká o jejich nejoblíbenějším politikovi, že je to lhář? Když to psala opoziční média či říkali opoziční politici, mohli si Babišovi voliči fantazírovat o všeobecném spiknutí proti panu velkouzenáři. V momentě, kdy o Babišovi říká, že je lhář, i policejní generál, se to už jako spiknutí brát nedá. Takže milí Babišovi voliči: Chápete už konečně, že Bureš je jedna velká lež a že lže i vám?