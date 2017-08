U lékaře budeme možná zase platit, i když je Zaorálek za bezplatnou péči připraven zemřít

Politici znovu, opatrně, mluví o změnách ve zdravotnictví. Možná se po volbách vrátí poplatky, možná bude zavedený nadstandard v péči, možná si pojišťovny budou doopravdy konkurovat, možná bude rozdílné zdravotní pojištění. Stručně řečeno: co Sobotkova vláda rušila, to nová vláda zavede a jestli neumřeli…

Volební lídr socialistů Lubomír Zaorálek nedávno zahájil další kolo sporů o budoucnost českého zdravotnictví statečným výkřikem, že za udržení bezplatného zdravotnictví je připraven zemřít. K takové oběti není připraven ani takový drsňák jako Donald Trump, který chce stůj co stůj zrušit americkou zdravotní reformu svého předchůdce, Obamacare.

Zaorálkova oběť však záleží na tom, jaký bude mít ČSSD po volbách vliv. Bude-li mít premiéra ANO, řekne si i o křeslo ministra zdravotnictví. Točí se v něm téměř tři stovky veřejných miliard a samotný Babiš má v resortu podnikatelská želízka. Napoví drobnosti: kandidát hnutí ANO v aktuálním tištěném Reflexu píše o nutnosti skutečné konkurence zdravotních pojišťoven a o dvousložkovém zdravotním pojištění. Část odvodů by byla dána zákonem, část si určí každá pojišťovna sama v rámci konkurenčního boje. Člověk se pak rozhodne, která pojišťovna mu dá za zaplacené peníze lepší lékařský servis.

Jako bychom se vraceli o několik let zpět, k návrhům těch „tradičních“ pravicových stran. Opět slyšíme o poplatcích za jídlo a hotelové služby v nemocnicích, o rozdělení péče na standard a nadstandard, o soukromém připojištění, o konkurenci. Pokud vládu sestaví ANO a strany od středu napravo, zdravotnická reforma se zřejmě probudí z kómatu. Je nutná, stejně jako ta důchodová. Ze stejných důvodů.

Česko stárne, seniorů přibývá, věk dožití se prodlužuje. Zdravotní potíže provázejí zdejší lidi především v poslední pětině života, déle než třeba v Norsku či ve Švédsku. Čím dál dražší a náročnější lékařskou péči jen veřejné peníze neutáhnou, pokud má být kvalitní, dostupná a se slušnými příjmy zdravotníků.

Socialisté by chtěli, aby i v budoucnu bylo všechno pro všechny takzvaně zadarmo. Jejich recept je jako obvykle prostý: na co nestačí vybrané pojištění, to doplatí z daní stát. Nebudou-li daně stačit, zvýší se... Je záhadou, proč si tu politici z bohatších vyspělých států kvůli takovému modernímu know-how nepodávají dveře.

Samozřejmě, varianta, že všechno zůstane při starém a pan Zaorálek nebude muset na barikádě bezplatného zdravotnictví zmírat, existuje. Všichni budeme mít i nadále všechno „zadarmo“ ¬- jen toho bude méně a v horší kvalitě. Stačí, aby si toho lidi nevšimli.

