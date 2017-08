Okamura s Nohavicou, Babiš s Krajčem. Koho podpoří rapper Řezník?

„Udavač z Těšína“ má nového politického oblíbence. Nechal se vyfotit s panem Okamurou a vstoupil tím do reálné politiky. Můžeme se tedy těšit, kdy začne vyhánění imigrantů za libých zvuků Nohavicových písní? A které politiky podpoří další významní umělci?

Pamatuji, jak v momentě, kdy zpěvák Richard Krajčo podpořil poslance a majitele hnutí ANO Andreje Babiše, mohla se pražská kavárna vzteknout. Rázem se ze jména Krajčo stala jednotka servility a v kruzích blízkých pražské kavárně se sousloví „Ty Krajčo!“ začalo používat jako skutečně sprostá nadávka.

Richard Krajčo je totiž zásadový muž. Zásadně stojí na straně těch, kteří jsou zrovna u koryta. Za dobu své pěvecké kariéry již podpořil Petru Buzkovou (ČSSD), Pavla Béma (ODS), Karla Schwarzenberga (TOP 09) a nakonec skončil zpěvem pro Andreje Babiše (ANO). To je opravdu pěkná ukázka totální umělecké prostituce - nepodpořím kandidáta, kterému věřím, ale podpořím kandidáta, který má moc.

Krajčovo spojení s Babišem mě tedy nijak nepohoršilo, ale naopak jsem byl rád, že se podobní houfují pospolu. Koho jiného by měl podpořit zpěvák, který se prostituuje v politické reklamě s kýmkoliv u koryta, než s Andrejem Babišem, který by pro získání dalších dotací či volebních hlasů bez rozpaků nosil výkal. Proto jsem ječení pražské kavárny považoval za irelevantní.

No a nejinak je tomu i dnes. Síť žije fotografií, kterou si na Facebooku zveřejnil pan Okamura, jedna z nejbizarnějších postav naší politické scény. Jeho politický program - program imigranta - je založen na potírání imigrace, takže kdyby řádně své myšlenky uplatnil sám na sebe, musí se okamžitě vystěhovat do Japonska, aby nenarušoval české kulturní tradice. A pražská kavárna ječí, jako by je na nože brali, že se pan Okamura vyfotil s Jarkem Nohavicou, hned po Jimu Čertovi nejpopulárnějším zpívajícím spolupracovníkem komunistické tajné policie.

Já naopak toto spojení vítám, protože zase čitelněji odhaluje realitu. Jak při pohledu na Okamuru, tak na Nohavicu. Okamura je - jak jsme se nově dozvěděli - člověk, který si s chutí dělá selfíčka s práskačem StB. Je to takový harmonický dodatek k jeho volebnímu programu. A podobně i Nohavica: Kdo jiný než bolševický práskač by podporoval českého nacionalistu japonského původu, který by hnal (ostatní) imigranty bičem!

Kvikot kavárny proto nesdílím a jsem rád, že si vrány sedají k jiným vránám. A politicky je podobná kulturněpolitická mesaliance zcela evidentně klíčem k úspěchu. Z Okamurova Facebooku a v původním znění bez úprav:

Ludvík Šnajdr: „Měl by o vás složit nějakou předvolební písen at se to šíří přes internet radia a mobile aby slišeli že ste tu pro lidi.“

Naďa Jadvinka: „No jo je to Moravák a my Moraváci máme rozum v palici ni v gaťach.“

Míša Ptáček: „Tak to je úžasné :) už konečně chci jít na jeho koncert miluju ho.. písničky mého mládí.. ale moc mi to nevychází. :) Fandíme vám.. a domluvte s jarkem píseň ó tom co prosazujeme..“

Vála Marcel: „Jelikož PAN NOHAVICA má mozek a ne jako naši posranci.“

Takže taktika na voliče funguje a je třeba očekávat, že se v ní zhlédnou i další interpreti a politici. Pokud začne v reklamě jeden či dva z hráčů dělat nějakou novinku, nesmí ostatní zůstat pozadu. A tak s napětím očekávám, koho podpoří rapper Řezník.