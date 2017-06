Zbytečný strach z předvolebních průzkumů aneb Podzimní sněmovní klání rozhodne účast | Reflex.cz

Zatím poslední předvolební výzkum (z dílny společnosti STEM), podle kterého by samotné hnutí ANO získalo ve sněmovně 92 křesel a společně s komunisty (32 křesel) by tyto dvě strany obsadily dokonce ústavní většinu, řadu lidí v prvním okamžiku vylekal. Není se čemu divit, 28 let po listopadu 1989 je takový výsledek takřka apokalyptický. Ale je potřeba se zklidnit, nadechnout se i podruhé a přestat propadat panice. Tak špatně to zcela jistě nedopadne. Už jen proto, že tento průzkum je mimořádně zfušovaný a volební matematiku v Česku stále určují úplně jiné věci.

O tom, jak nekvalitními šmejdy jsou předvolební průzkumy v České republice, se už popsaly tuny papíru a je to notoricky známá zkušenost. V minulosti se nikdy netrefily, ve srovnání s konečnými výsledky se lišily jako noc a den. Zkrátka, všem byly pro smích. Člověk si skoro říká, jestli se za takto nekvalitní práci má těmto společnostem ještě platit. Takové průzkumy už pak může dělat skoro každý, stačí se podívat z okna nebo si naslinit prst a zasnít se. Čísla se rázem sypou.

Jistě, je zde potřeba zopakovat, že předvolební průzkumy se nerovnají volebním výsledkům, ale jsou spíš jakýmsi lakmusovým papírkem, barometrem nálad obyvatel. Tedy měly by být. Ale ony tím lakmusovým papírkem nejsou ani z jedoucího vlaku.

Na tomto místě je potřeba zmínit, že metoda, kdy jsou respondenti dotazovaní, koho budou volit, aniž by před sebou měli ucelenou nabídku, je poněkud diskutabilní. Nedělejme si iluze, v tuto chvíli mnoho lidí (možná i většina) ani ještě pořádně neví, kdo stojí v čele jednotlivých krajských kandidátek a kdo následuje za nimi. O programu ani nemluvě.

Stejně nechápavě a opakovaně je potřeba zakroutit hlavou, že průzkum nepracoval se společnou kandidátkou KDU-STAN, byť už takřka měsíc jasné, že obě strany půjdou dohromady („prý to respondenti neudávají“, je to skutečně tak, nebo jen výmluva?) . Absence této skutečnost je sama o sobě už takovou hrubkou, že snad ani nemá cenu dál průzkum rozebírat.

Ale udělejme tentokrát výjimku. Tvůrci průzkumu STEM dále uvedli, že k volbám by přišlo 54 procent voličů. To je na celém tomto výzkumném paskvilu snad úplně nejdůležitější údaj. Protože je to právě voličská účast, která ve velké míře rozhodne o volebním výsledku a zisku mandátů jednotlivých stran. (Dovolme jen malou odbočku, pokud by účast skutečně byla taková, byla by to historicky nejnižší účast u sněmovních voleb).

Ale zpět k přepočtům hlasů na mandáty. Volební účast je jednou z hlavních proměnných, které určují konečné výsledky voleb. Jsou zde totiž strany, kterým nízká účast nahrává (neboť mají množstevně omezené, ale disciplinované voličstvo) a naopak jiné strany, které to - jak se říká - urvou na množství.

Pohled na současnou politickou mapu v České republice říká, že nízká účast by nahrála všem hlavním stranám s výjimkou ANO a ČSSD.

Například disciplinované voliče vždy měla ODS. Tato strana se po čtyřech letech zvedá a její věrní + noví sympatizanti jí svůj hlas dají za každé situace. Co se týče věrnosti voličů, totéž platí o komunistech. A pak tu máme dvě strany, které budou bojovat o svoji budoucnost a přežití. Na jednu stranu to je TOP 09, která se točí okolo nějakých 7-8 procent a očekává, že i s pomocí Karla Schwarzenberga to snad utrhne i letos. A na straně druhé koalice KDU-STAN, která musí překonat 10 procent. Všichni vědí, že volební koalice byl velký risk, ale pokud se to zadaří a věrní voliči obou subjektů jim to hodí, má tato koalice ambici hrát mocenskou první ligu.

Účast u voleb je důležitá i v tom smyslu, že mandáty se přidělují v jednotlivých krajích a k zisku jednoho mandátu proto stačí rozdílný počet hlasů respektive procent. Pro strany, kterým by nevadila nízká účast je proto klíčové, aby v lidnatých krajích získaly co nejvíce hlasů (a tedy i mandátů). Zatímco pro ODS a TOP 09 je klíčová Praha a Středočeský kraj, KDU-STAN budou spoléhat na Jihomoravský, Zlínský, Středočeský a Královéhradecký kraj. Komunisté mohou pro změnu pomýšlet na dobrý výsledek na Severní Moravě či v Ústeckém kraji.

Podtrženo sečteno, letošní volby jsou zatím velice otevřené. Dojde-li k prolnutí několika výše popsaných faktorů, mohou být konečné výsledky úplně jiné, než co „říkají“ průzkumy. Jistě, o vítězi voleb už asi nemá cenu spekulovat, tím bude Babišovo ANO, ale za spekulaci stojí jeho skutečný procentuální zisk a umístění a zisk jeho konkurentů. Přepočítávací formule volebního systému pak může se vším udělat divy. Právě toto je potřeba mít na mysli a neřešit nějaké předvolební průzkumy, jejichž kvalita je nevalná a jenž mohou těšit jen toho, kdy si je nepřímo objednal či dokonce zaplatil.