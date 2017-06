Socdance: Zažene ČSSD svým tancem poslední zbývající voliče? | Reflex.cz

Haka soudruhů z Lidového domu budí pozornost českého internetu, ale měla by vážně varovat. Pokud debilita ve veřejném prostoru dosáhne kritické meze, měla by být přísně trestána. Minimálně ve volbách nezájmem voličů. A k tomuto cíli se Česká strana sociálně demokratická nezadržitelně a ze všech sil blíží.

Stranický facebookový profil sociálních demokratů vyzdobil o víkendu zajímavý obrazový materiál. Je to plakát australského ragbyového týmu All Blacks tančících haku, který ovšem někdo jednak brutálně prohnal digitální úpravnou, druhak pak vyměnil hlavičky ragbistů za hlavičky potentátů sociální demokracie. Takže na sice obrazově zbastlených, ale pořád ještě mohutných tělech ragbistů jsou nasazené obličeje úřednických chrastítek typu Sobotky nebo Zaorálka.

Především je třeba konstatovat, že funkcionáři ČSSD vypadají na pozvánce jako naprostí kreténi. S tím se samozřejmě dá polemizovat a tvrdit, že prostě vypadají, jak vypadají, a nemohou s tím nic dělat. Není to pravda — sebelépe vypadající občan by po tom typu digitální úpravy obrazu, kterou socani podstoupili, vypadal jako kretén — jako neumělá karikatura sebe samého namalovaná umělcem z Karlova mostu. Zvolit podobnou úpravu obličejů by mohl někdo, kdo si ze socdem dělá srandu. Pokud se však takovéhle úpravy použijí na plakátu, jenž je míněn upřímně (sic!), tak je to fakt malér. Ale to je jen na okraj: Důležitější jsou jiné věci.

První je ta, že haka je válečný výhrůžný tanec, který má zastrašit nepřítele. Chápal bych to, kdyby socani takto tančili proti Babišovi či Kalouskovi — ale ten na plakátu není. Stejně jako tam není žádný jiný nepřítel, proti němuž se socani hakou vymezují. Takže to celé působí, že se vedení sociální demokracie pokouší zastrašit ne protivníka, ale diváka. Tedy voliče.

Druhou zásadní otázkou je, pro jakého diváka, pro koho je ten plakát určen. Jak jsme si řekli už před pár dny u klipu Olivie Žižkové, na slabomyslné svou kampaň zaměřil Okamura. Takže na ty asi ČSSD necílí. Druhá možnost je, že cílí na mladé — a opravdu neví, jak je oslovit. A třetí, venkoncem nejpravděpodobnější varianta je, že ten plakátek nemíří na nikoho. Že je strana už v takovém rozkladu, že nic jako plány na oslovení konkrétních voličských skupin nemají a že jim prostě ta haka proti voliči přišla jako fakt, ale vopravdu fakt dobrej nápad, tak ho bez dalšího zrealizovali. A proto ČSSD přeju, aby plakát skutečně zabral a odradil tolik voličů, aby se z České strany sociálně demokratické konečně stala mimoparlamentní opozice.