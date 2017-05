Bohumil Pečinka: Vláda je mrtvá! Kdo to řekne jako první? | Reflex.cz

Hlavní myšlenka: celá vládní krize je už jenom HRA premiéra Sobotky a ministra Babiše o to, kdo najde odvahu a veřejnosti řekne to, co všichni stejně dávno vědí – VLÁDA JE MRTVÁ, ODCHÁZÍM. Do toho se evidentně jednomu ani druhému nechce, takže jeden navrhuje novou ministryni financí a druhý ji odmítá, načež první řekne, že ve středu přijde s jiným návrhem, a tak a tak dále.

Normální přitom by bylo vstát a udělat strategické rozhodnutí, které odráží reálný stav spolupráce mezi hnutím ANO a ČSSD. Co by to znamenalo? Hnutí ANO by se zvedlo a odešlo jako jedna žena a muž z vlády například se slovy: Vrátíme se po volbách. Anebo premiér Sobotka babišovce z vlády prostě vyhodí a dovládne s menšinovým kabinetem.

Podívejte se i na dobře maskované lži Andreje Babiše:

Bohumil Pečinka analyzuje dobře maskované lži Andreje Babiše • VIDEO Martin Bartkovský

To by oba nesměli hrát na efekt a bát se, že jim v ruce zůstane černý Petr rozbíječe koalice. Jak ale můžete rozbít něco, co už je dávno mrtvé? Teprve příští dny ukážou, kdo má větší smysl pro HRU. Nakonec to může skončit v půli cesty – Babiš mimo vládu, ale ministerstvo financí pod jeho kontrolou. To by hodně zpochybnilo smysl celé vládní krize.

Vytratit by se nemělo jedno: v celém tomto příběhu nejde jen o poziční manévrování před volbami. To jsou samozřejmě kulisy. Vespod je to ve skutečnosti malá vzpoura proti babišismu jako způsobu politického boje, založeného na splétání politické, ekonomické a mediální moci.