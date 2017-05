Babiš a MF Dnes: Malér až v Evropském parlamentu | Reflex.cz

Podařilo se, Agrofert a jeho pán nás vyřadili z civilizované Evropy. Už jsme pomalu někde v pozici Běloruska – na evropské úrovni se bude už za tři týdny řešit malér pana velkouzenáře s jeho opravdu nadstandardními, možno říci až mileneckými vztahy s redakcí MF Dnes.

Příští plenární zasedání, jeho druhý den dopoledne – prvního června – bude EP projednávat bod „Prohlášení komise – riziko politického zneužití médií v České republice“. Podle ČTK, která zprávu zveřejnila jako první, bod navrhlo zařadit na program jednání europarlamentu vedení jeho nejsilnější frakce, tedy Evropské lidové strany (EPP).

Naše republika se v západní Evropě těšila od roku 1989 mimořádné pověsti, protože západoevropští politici zaměňovali Českou republiku s Václavem Havlem. Takže celá devadesátá léta, kdy v Čechách rozhodně nevládl zákon a nepanoval pořádek hodný demokratické společnosti, měla naše země světovou pověst díky tomu, že ten přechodový (a pravděpodobně nevyhnutelný) bordel od socialismu ke kapitalismu byl přes osobu Havla vnímán mnohem pozitivněji, než si ve skutečnosti zasloužil.

Když však devadesátky skončily, byl tu přes všechny obtíže liberální a demokratický tržní systém, šlo o standardní zastupitelskou demokracii v západoevropském slova smyslu. Jistě najdete mezi lety 2000 a 2013 řadu zcela zásadních průšvihů, ale systémově srovnatelných s maléry, které mívají politici vyspělých západoevropských zemí. Ani když Klaus ukradl propisku, nešlo z evropského hlediska o víc než o dobrý vtip ulítlého státníka nějaké až zas tak ne moc významné postkomunistické země. Normální demokratické země, kde i státníci mívají své vrtůšky.

Od roku 2013 nás však Babiš a jeho tým prostě zavedli do východní Evropy. Janukovič, Babiš, Lukašenko – vidíte mezi nimi rozdíly? Já zatím ano, ale jsou to rozdíly kvantitativní, nikoliv kvalitativní. A nyní na to, že se naše země mění v nedemokratickou oligarchii s médii manipulovanými politiky, máme písemné potvrzení, či spíše posezení.

V Evropském parlamentu se totiž sedí. A bude se sedět (i když sedět by měli jiní) i při hlasování, že už v České republice panují stejná rizika pro demokracii a máme tu stejně svobodnou alespoň část médií, jako to mají v Čečně. Je to zásluha kobliháře a z velké části i dnešní koaliční vlády, která tři a půl roku žlutého barona tolerovala a nechala ho rozehrát jeho špinavé hry do takové intenzity, že se to bude projednávat v Evropském parlamentu. Takže orientační dotaz pro Babišovy sympatizanty: Máte mozek?