Mlčení Babišových jehňátek. Proč svého koně nepodpoří Váňa, Jágr nebo Kraus? | Reflex.cz

Mlčí Rekonstrukce státu. Tedy přesněji – nemlčí a nadále zveřejňuje poněkud zastaralé informace: „Hodnocení Andreje Babiše za všechny zákony: Drží slib.“

Prostě Rekonstrukce neuznala za vhodné – byť byla jedním ze subjektů, který Babiše udělal – jakkoliv reagovat na ten neuvěřitelný skandál, kterému Andy čelí. Podle našich informací je mlčení Rekonstrukce státu způsobeno tím, že momentálně místo státu rekonstruují Čapí hnízdo a jsou tím plně zaneprázdněni, tak nestíhají web aktualizovat.

Dobře maskované lži Andreje Babiše:

Bohumil Pečinka analyzuje dobře maskované lži Andreje Babiše • VIDEO Martin Bartkovský

Mlčí Nadační fond proti korupci – na jeho webových stránkách najdeme osmého května poslední zprávu z 24. dubna, to jest více než čtrnáct dnů nepřibyl ani jeden článek a celá Andrejova causa Fondu zjevně nestála ani za zmínku. Podle našich informací na skandál nemohou protikorupčníci dostatečně dynamicky reagovat, neboť jsou plně zaneprázdněni vyjednáváním o držhubném pro pana Přibila.

Mlčí žokej Josef Váňa, který vyslovil Babišovi podporu do voleb a doslova ho adoroval rovnou ze závodiště. Verze vysvětlující sportovcovo mlčení jsou dvě. První říká, že ho kopl kůň, druhá verze pak uvádí, že se Váňa dozvěděl, že Babiš plánuje v Kostelci výrobu koňských uzenin.

Mlčí režisér a bývalý předseda KSČM Jiří Svoboda, který přes viditelné stopy stárnutí ještě před nedávnem vyslovoval v České televizi Babišovi co nejupřímnější podporu. Podle našich zjištění stárnutí pana režiséra pokročilo, že si začal plést Babiše s Husákem, a Andrejovi poradci mu proto zakázali mluvit.

Zaměstanec MF DNES Jan Sůra o tom, proč dal výpověď:

Zaměstanec MF DNES Jan Sůra o tom, proč dal výpověď • VIDEO Martin Bartkovský

Mlčí Jaromír Jágr, který před volbami pomáhal v reklamě Babišovi prodávat Vodňanské kuře. Podle informací naší redakce jsou možná vysvětlení hned dvě. První je, že Jágr dostal pukem do hlavy a není v současnosti schopen Andyho dále podporovat. Druhá, pravděpodobnější varianta Jágrova mlčení souvisí s mužskou ješitností. Hokejista se prý urazil, že Přibil nahrává lépe než on.

Mlčí Jan Kraus. U toho je to zvlášť překvapující, protože předvedl ve svém pořadu s Andrejem Babišem takovou verbální felaci, že by se na ni nezmohli dohromady Plesl s Komárkem, a to je nějaký kalibr! Kraus je však podle našich zdrojů momentálně zaneprázdněn a nemůže Andymu pomoct, protože doma uskladňuje zásobu košer vepřových párků z Kostelce, které dostal za svou dřívější podporu Babiše.

Takže volám: Chlapi, vzpamatujte se! Když byl Andrej na koni, byl vám dobrý, tak byste se ho měli zastat i teď!