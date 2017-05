Andrej Babiš: Zadní tváří k masám! | Reflex.cz

Kdyby se záběry z našeho politického dění vysílaly na britských ostrovech, věřím, že by je většina diváků považovala za výborné pokračování seriálu Jistě, pane premiére! Zvlášť povedený by byl nedělní díl, kdy pan ministr Babiš odmítl své skandály přijít vysvětlit voličům do Otázek Václava Moravce - de facto oficiální platformy, kde se politici vyjadřují k zásadním věcem. Ukázal voličům, že je k nim obrácen nikoliv čelem, jak je v demokracii pravidlem, ale svou zadní tváří.

De facto krizové vysílání Otázek (ne že by měli krizi v Otázkách, naopak Otázky řešily vládní krizi) mělo železnou logiku danou principy zastupitelské demokracie. Do diskuse byli pozváni všichni předsedové parlamentních stran vysvětlit národu, co se bude v té zapeklité situaci, kterou nám Andrej svými dluhopisy a řízením nezávislé MF Dnes, dělat dál. Jediný, kdo nepřišel, byl ten, kvůli jehož nehoráznostem byly Otázky takto koncipované.

Komentátor Bohumil Pečinka o Andreji Babišovi:

Babiš se prostě k národu - protože Otázky jsou platformou, kde dnes politici hovoří k národu - postavil svou zadní tváří. Plně v intencích estébáckého pojetí pojmů čest, slušnost a zodpovědnost se na tu zásadní diskusi o jeho maléru pan ministr vybodl. Arogance moci, která necítí nejmenší povinnost zodpovídat se ze svých zločinů, lží a podvodů, se těžko dala vyjádřit jasněji. Andy prostě nepřišel. Podobně, jako v týdnu Zeman odešel při projevu premiéra Sobotky.

Hulvátství, sprostota a buranství obou gentlemanů prostě nemá v polistopadové historii naší země obdobu. Poslední srovnatelný čin politika, který vylovím z paměti, je projev Miroslava Štěpána k dělníkům z ČKD. Projev, který předznamenal jeho cestu od koryta až do kriminálu. Podobně sprostý jako Štěpán k chlapům z ČKD byl nyní Babiš k celému národu.

Navíc místo toho, aby šel vysvětlit své sviňárny a šméčka lidem, napsal na svůj Facebook dlouhý vysvětlující slint zakončení bojovým pokřikem: „Nenechám se zastrašit, nenechám se vyhnat, ani mi to neznechutí. Jo, pracujou na tom. Politici, média, kmotři, co dřív dlouhé roky tahali za nitky zezadu. A i když mě teď premiér popravil, já ten boj nevzdám a budu s těmi korupčníky bojovat dál.“

Prostě i ve chvíli nejvyšší krize, kdy okatě dává všem najevo svou aroganci, Babiš lže jak koňský handlíř a po tom všem, co natropil, se vydává za bojovníka proti korupci. A jako by to nestačilo - tentýž den vystoupí večer v Událostech a označí se za oběť spiknutí. Za chudinku, který to myslí dobře.

Co z toho vyplývá? Nového v podstatě nic. Jen je nyní opravdu dobře vidět, že kdo bude volit Andreje Babiše i po tom, co předvedl v letošním jaru, je úplný debil.