Babiš je v koutě, Sobotka chytře kličkuje. Kdo se bude smát po krizi? | Reflex.cz

Premiér se ukazuje jako hráč, který dokáže překvapit během jednoho týdne několikrát. Naopak Andrej Babiš, který se okamžitě jal stylizovat do pozice mučedníka, se zamotává a dost možná právě v těchto dnech naráží na hranice svých možností.

Ještě ve středu ráno se přitom zdálo, že navrch bude mít právě stále ještě úřadující ministr financí. Na demisi vlády zareagoval nasazením celostránkového inzerátu do čtyř velkých novin, v případě deníku Metro dokonce Babišova podobizna s páskou přes pusu ani nebyla označena jako inzertní sdělení. Frontální mediální útok šéfa ANO byl ale následován zveřejněním nahrávky, na níž vicepremiér úkoluje redaktora MFD Marka Přibila a konzultuje s ním články o svých oponentech.

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Zaměstanec MF DNES Jan Sůra o tom, proč dal výpověď. • VIDEO Martin Bartkovský

Právě v tuto chvíli se směr krize obrátil. Babišův odposlech druhého dne chtě nechtě zveřejnila téměř všechna velká média včetně ministrových zpravodajských serverů, desítky redaktorů Mladé fronty se podepsaly pod otevřený dopis, kde ho obviňují z veřejných lží. To je od masového opouštění redakcí Mafry po Babišově příchodu vůbec poprvé, co se větší množství zaměstnanců oligarchova vydavatelství postavilo na odpor svému majiteli. Právě této turbulence se patrně snaží Sobotka nyní využít.

Lepší pozdě než-li později?

V podstatě na každé straně celého sporu stojí v tuto chvíli minimálně jeden velký otazník. Tak tedy za prvé: Kdo pořídil nahrávku Andreje Babiše při schůzce s podřízeným novinářem? A kdo naplánoval, že budou oba záznamy zveřejněny právě teď? Fakt, že v naší zemi docházelo nebo dochází k odposlouchávání místopředsedy vlády, zůstává ve veřejné debatě po právu zcela stranou. Paradoxem celé věci je, že za normalizací užívání a zveřejňování odposlechů v rámci politického boje stojí především právě Babišova média, která jich v koordinaci s policejními orgány v posledních letech vypustila několik.

Dopis redaktorů Mladé fronty ze známějších jmen nepodepsal snad pouze šéfredaktor Plesl a strategický ředitel vydavatelství František Nachtigal, který je na nahrávce zmíněn. Jako kdyby krátký se zdá teď být na celou situaci marketingový tým kolem experta Marka Prchala, který už ministra vytáhl z kdejakého „blikance“. Babiš se v rozhovorech vzteká, vykrucuje a doposud nedokázal přiznat ani popřít, že na nahrávce skutečně mluví on a Přibil. Ve včerejším rozhovoru pro ČT 24 pobavil odseknutím, že se proti němu vedou „praktiky StB“. Na jeho facebookovém profilu vyšel během středy a čtvrtka jeden jediný příspěvek. Uvidíme, jak Babišovi lidé zareagují, když si Sobotka svůj tah rozmyslel. Odposlechy jim práci každopádně neulehčí.

Druhý Rusnok nepřijde

Scénář měl po čtvrtečním jednání na chvíli ve svých rukou prezident Zeman. Po tom, co ve před zraky novinářů odešel z místnosti, zatímco Sobotka hovořil, se nedá čekat, že by šel předsedovi vlády na ruku. Mýlili by se však ti, kdo předvídali výraznější Zemanovu intervenci. Ačkoli by u nás nebyla instalace vlády přátel prezidenta ničím novým, je momentálně daleko pravděpodobnější, že se prezident bude držet při zemi. Tři čtvrtě roku před druhým bojem o hrad si takový risk podruhé nedovolí.

V perspektivě blížících se parlamentních voleb by současná krize měla pomoct teoreticky všem stranám kromě ANO. Babiš je pod mediální palbou, kterou řečmi o „štvavé kampani“ nezastaví. Zatím ale nemůžeme vědět, na kolik dosahuje anti-babišovská lavina za hranice větších měst, nebo i jen Prahy. Babišovi voliči pravděpodobně ve velkém nesledují pořady jako Interview ČT24 nebo facebookové streamy DVTV.

Další otázkou je, kolik z celé situace vytěží opoziční strany. Jejich role v seriálu vyplyne na povrch až ve chvíli, kdy budeme vědět, zda se Bohuslavu Sobotkovi jeho záměr skutečně povedl. A to vytvořit dojem, že duel voleb bude mezi ANO a ČSSD, nikoli mezi vládou a opozicí. V posledních měsících bez Babiše se má Sobotkův kabinet z jejich strany každopádně na co těšit.