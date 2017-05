Připravil Sobotka Babišovi Paroubkův konec? | Reflex.cz

Dokonce i paní Mlžena Retardová, pisoárnice na veřejných záchodcích autobusového nádraží v Bobrdovicích pod Mrdníkem, odsoudila Sobotkův plán podat demisi celé vlády. Sobotka prý nemá koule, aby Babiše vyhodil, nastavuje vlastní hlavu na špalek, nechává republiku napospas hrátkám Miloše Ovaroviče Zemana a tak. S paní Retardovou se veze celá tsunami odsudků politických komentátorů solidních serverů i samozvaných politologů z Facebooku. Sobotka podle nich prostě podělal, co mohl. Já vidím jeho krok naopak jako naději, která může tuto zemi po volbách zachránit před Babišem.

Že velkouzenář z Kostelce vyhraje volby, je více než pravděpodobné. V České republice mu momentálně fandí asi třetina voličů a všechny ostatní politické subjekty zaostávají za ANO o deset či více procent. V tomto kontextu je vcelku jedno, proč chce třetina voličů dát hlas zkompromitovanému optimalizátorovi vlastních daní.

Berme jako fakt, že ho volit budou, Čapí hnízdo a dluhopisy sem nebo tam. No a Babiš skutečně ve volbách – možná dokonce volbách předčasných – získá třetinu hlasů. To jest méně, než aby měl v parlamentu většinu. Přesto bude nezpochybnitelným vítězem voleb. Ale co dál?

Až do úterý byla jako nejpravděpodobnější varianta, že po volbách bude v podstatě stejná vláda jako nyní před volbami. ČSSD spolu s ANO a nějakou malou partají do mariáše, aby to dalo nadpoloviční většinu. Přes veškeré ujišťování sociálních demokratů, že by do koalice znovu s Hrabišem nešli, jsem takový vývoj považoval za nejpravděpodobnější a pro naši republiku za katastrofu. Po úterku se však vše změnilo. Teď už spolu do koalice po volbách ČSSD a ANO jít opravdu nemůžou.

Komentátor Bohumil Pečinka k demisi vlády:

Babišova podtatranská hrdost už – alespoň na nějakou dobu – po Sobotkově úderu nedovolí, aby ANO bylo v koalici se sociálními demokraty. A když se porozhlédneme po české politické scéně, tak dát dohromady partaje, které by po volbách daly Babišovi nadpoloviční většinu v parlamentu, asi nepůjde. Pokud se samozřejmě Andy nevrátí do lůna rodné strany a nespaktuje se s komunisty – ale když budou volební výsledky jen trochu přijatelné, tak by mu ani tato soudružská mesaliance nedokázala parlamentní většinu zajistit. Takže je vysoce pravděpodobné, že Babiš zkrachuje po výhře-nevýhře jako kdysi Paroubek. Že sice na procenta volby vyhraje, ale jeho koaliční potenciál bude tak nízký, že prostě nebude schopen sestavit koalici a vládu. Proto odkráčí jako kdysi Paroubek do opozice a následně do zapomnění.

Pokud skutečně bude výsledkem Sobotkova aktuálního politického Činu s velkým Č to, že Babiš po volbách popsaným mechanismem skončí v opozici, tak asi na (některé) socany změním názor.

