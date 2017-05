Andrej Babiš: Preference stoupají. Jsou Čeští voliči nepříčetní? | Reflex.cz

Podle průzkumu CVVM to dotáhlo hnutí pana velkouzenáře Babiše na úctyhodných 33,5 procenta volebních preferencí. To jest, volil by je každý třetí volič, třetina oprávněných. Z toho se dá poměrně snadno vypočítat, že třetina oprávněných voličů je padlých na hlavu. Shrňme si jen nejznámější záseky pana velkouzenáře: Čapí hnízdo, malá domů za padesát mega z evropských peněz. Dluhopisy, malá domů za desítky mega na nezaplacených daních.

V den, kdy vyšly výsledky CVVM, byla hlavní zpráva většiny médií: „Ministerstvo financí pod vedením Babiše má v účtech chyby za více než 100 miliard korun.“ A v textu se dočteme: „Ministerstvo financí mělo například vykázat 83 miliard korun, ale podle NKÚ chybně vykázalo jen 83 miliónů korun." Takže když vezmeme jen tyhle větší causy, je zcela jasné, že Babiš je hochštapler, že jeho kampaň proti korupci byly jenom kecy v kleci, a že pokud někdo opravdu nemá kompetence mluvit do věcí veřejných, a do veřejných financí především, tak je to právě Babiš. Přesto je třetina voličů padlá na hlavu a volili by právě Andreje Poctivého.

Anebo je druhá možnost. Ne že třetina respondentů, kteří Babišovo hnutí preferují, nejsou nepříčetní retardové. Že je tomu právě naopak. Je totiž celkem dobře možné, že všechny ty hříchy výše vyjmenované, jež normální a charakterově nepokřivený člověk chápe jako těžký politický handicap, jsou tím, co Andrejovi láká voliče.

Po jeho kouscích už je zcela vyloučeno, aby někdo věřil tomu, že to pan Babiš myslí s prominutím upřímně. Jeho kabátek bojovníka proti korupci už definitivně vyšel z módy, je zcela nevěrohodný a nedokážu si představit hlupáka, který by Babišovy kecy považoval za pravdu. Bohužel si ale dovedu představit poměrně značné množství spoluobčanů, jimž jeho lži, daňové „optimalizace“, vyvádění Čapího hnízda z Agrofertu a zase zpět a všechna ta špína, co se na pana ministra vyvalila, prostě imponují.

Podobným mechanismem, jako jsem viděl fanoušky Radovana Krejčíře či Miroslava Sládka. Hlupáci, jimž imponuje, když je někdo větší grázl než oni. Mravně defektní jedinci, kteří budou Babiše obdivovat tím víc, čím víc sviňáren, ojebů a nepoctivostí na něj praskne. Mechanismus „mámo, na toho hned tak někdo nevyzraje, ten naopak ošidí každého — to je ale frajer, co! To kdybysme uměli, tak už nejezdíme škodovkou, ale jako pan Babiš něčím onačejším!“

Tento mechanismus je asi nejpravděpodobnějším vysvětlením Babišových preferencí. Třetině spoluobčanů prostě imponuje, že je Andrej šizunk. V takové zemi je ovšem víra v demokracii a její mechanismy opravdu komplikovaná…