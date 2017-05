Realisté a Tomio Okamura loví voliče ve stejných vodách. Budou oběma stačit? | Reflex.cz

Mladá politická strana Realisté v čele se známým politologem Petrem Robejškem odkryla své programové karty pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Voliče chce lákat například na možnost občanů vetovat na přijímané zákony, odmítnutí eura i nelegální migrace či na Ústavou zaručeného práva držet zbraň. Přestože Robejšek je kultivovaný akademik, své voliče bude lovit především ve vodách, kde již má svoji udici nahozenou Tomio Okamura. Tedy v tůních slyšících na jednoduchá, nekomplikovaná a populistická řešení.

V České republice po takových řešeních poptávka skutečně je a není malá. Svědčí o tom právě volební úspěchy strany okolo Okamury, a to jak v posledních volbách do Poslanecké sněmovny, tak i loni v některých regionech během krajských voleb. Příznivci těchto řešení se počítají ve stovkách tisíc lidí a to skutečně není málo.

Problém však může nastat či nastane v situaci, když se o takto smýšlející voliče bude ucházet více subjektů. Klidně i jen dva. Najednou může dojít k situaci, kdy jak Okamurova strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) tak i Robejškovi Realisté osloví takové (a určitě to nebude zanedbatelné) množství voličů, že to nakonec ani jedné ze stran k parlamentní účasti stačit nebude.

Takový scénář může být poměrně realistický třeba kvůli tomu, že v posledních sněmovních volbách to Okamurovi házeli i lidé vzdělaní, kultivovaní a dobře situovaní jen kvůli tomu, že se prostě báli imigrace a chtěli rázné řešení. A on jim ho nikdo jiný (a trošku relevantní) s výjimkou Okamury tehdy zkrátka nenabízel. Takoví lidé se se svou volbou sice nikde veřejně nechlubili, ale za plentou měli jasno.

Nyní však titíž lidé dostanou podobnou nabídku, ale od kultivovaného člověka z akademického prostředí, s mezinárodním renomé a jasnou vizí a odhodláním. Lidé mu nemusí zrovna baštit vetování zákonů či tříměsíční vojenskou službu, ale třeba uslyší na jeho odpor vůči euru a snahu nadřadit českou Ústavu nad mezinárodní smlouvy. Lze předpokládat, že Realisté vypracují pod taktovkou mediálně protřelého ekonoma Pavla Kohouta i ucelený hospodářský koncept a srozumitelný program.

Grády letošním volbám dodá skutečnost, že hned několik subjektů tančí na tenké hraně zvolitelnosti nebo zažívá nemalý pokles volební přízně. V takové situaci i tyto strany mohou sáhnout po jednoduchých receptech a řešeních, která dosud přehlížely nebo se jich alespoň na oko veřejně štítily. Při klesající ochotě lidí chodit k volbám to bude skutečná řež a rozhodovat mohou i pouhé desítky či stovky hlasů.

Následky mohou být ale velmi fatální. Například v roce 2010 propadla téměř pětina hlasů, přičemž každou ze čtyř „větších“ tehdy neúspěšných stran volilo 120 tisíc voličů a více. Letos se může tento scénář opakovat.