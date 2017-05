Program ODS: Příliš mnoho slov, mezi kterými se ztrácí dobré návrhy | Reflex.cz

Program má název Silný program pro silné Česko a podtitul zní „190 kroků pro lepší život“. Šéfové ODS by ze všeho nejdřív měli vydělit toto číslo deseti a od toho odečíst ještě desítku, až jim vyjde skutečné číslo vhodné k zapamatování. Nazvěme to třeba Devět priorit pro Českou republiku. To je přesně ten počet, který si člověk-volič může udržet v hlavě a současně si je jist, že ví, co je pilířová věc.

Nejpropracovanější je část programu zabývající se daněmi pod garancí poslance Jana Skopečka. ODS se tím vrací ke svým kořenům z let 2002 a 2006. Navrhuje sedmiprocentní průměrný růst čistých příjmů díky nižšímu zdanění. Jednak zavedením 15procentní sazby z hrubé mzdy a současně snížením DPH.

Fialova ODS si to může dovolit nejenom díky růstu ekonomiky, ale také proto, že program nízkých a jednoduchých daní už v ODS nehlásají figury, které ho v minulých letech z různých důvodů současně zrazovaly.

Za pozornost rovněž stojí paušální daň formou jednoroční licence pro malé podnikatele (neplátce DPH) ve stylu „zaplať a podnikej bez dalších kontrol“. Nebo zastavení dalších vln EET. Na těchto pasážích je vidět pozitivní vliv Strany soukromníků, kteří půjdou do voleb na kandidátkách ODS.

Co se týče členské základny, byla ODS tradičně stranou inženýrů, lékařů a středních podnikatelů. Vedle ekonomického programu je tentokrát nejpropracovanější část věnovaná učitelům (mimo jiné slib průměrného platu 35 tisíc).

Určitě se v tom odráží profese dvou výrazných tváří ODS (Fiala, Klaus ml.), současně je to jistým svědectvím o posunech občanských demokratů ve společenské struktuře. Soudě podle volebních výsledků se ODS stále víc stává stranou středních a malých měst, kde patří k „názorovým vůdcům“ právě učitelé.

Tahle sázka na tradiční voličstvo ČSSD je však trochu střelbou mimo terč. Jestli něco dnes ze strany státu nejvíc brání modernizaci české společnosti, pak jsou to křeče kolem velkých infrastrukturních staveb. ODS má v novém programu zákon o prioritních stavbách a rozvoji jaderné energetiky.

Chtělo by to ovšem detailnější popis toho, jak chtějí zlomit nadvládu bruselských regulací a ekologického fanatismu, které způsobují obrovský převis investic. Stručně řečeno to, že se nestaví, i když veřejné peníze by byly. ODS vykopla balon dobře, jenže teď před ní stojí možná ještě důležitější krok – prodat ho ve veřejném prostoru. Tady platí jednoznačně: nejlepším marketingem je živočišná chuť zvítězit a ne-utopit se v bažině slov.