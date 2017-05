ODS má nosné téma! V hospodách se zas bude kouřit! | Reflex.cz

Jsem kuřák a plně podporuji trend, kdy se více a více hospod, kaváren a restaurací stává nekuřáckými proto, že to vyhovuje jejich klientům. Myslím si ovšem, že dokonce ani zdraví není univerzální hodnota, a že mi stát do toho, zda žiju nebo nežiju zdravě, prostě nemá co kecat. A že tedy, vedle trhem způsobeného zvyšování nekuřáckých podniků, je naprosté zvěrstvo zakazovat lidem, kteří se chtějí scházet v hospodách a kavárnách a kouřit u toho, aby se této kratochvíli směli oddávat.

Stát je delegovaná pravomoc svobodných občanů, ne socialistický (nebo monarchistický či autokratický) tatíček, který laskavě rozhoduje o tom, co je pro jeho poddané dobré, a čeho je má uchránit. Nejsem zvědavý na to, aby mne nějaký státní úředník chránil před tím, že si chci prohánět průdušky takákovým kouřem. Zákaz kouření v k tomu určených veřejných místnostech - kuřáckých kavárnách, případně kuřáckých klubech s kavárnou, je jedno, jak se to nazve - je základním zásahem do lidských práv. Argument nekuřáků, že je kouř obtěžuje, je v místnosti určené pro kuřáky úplně směšný - jako kdyby v tramvaji někdo protestoval, že na sedadlech pro invalidy sedí invalidé a že to obtěžuje jiné spolucestující. Proto považuji zákon o zákazu kouření v hospodách za důležitý milník v historii omezování lidských svobod stále socialističtějším státem. A znám řadu nekuřáků, kteří to vidí stejně jako já - by´t se jim kouření opravdu hnusí.

Nyní ODS přichází (konečně!) s tématem, které je jednak dostatečně pravicové, dostatečně individualistické, a především má šanci oslovit několik milionů dejme tomu roztrpčených kuřáků v českém národě, mezi českými voliči. V případě vítězství ve volbách chce strana striktní zákaz kouření ve všech hospodách zrušit a volbu, zda oddělenou část prostoru vyhradí kuřákům, nechat na majiteli. Na zákazu kouření v hospodách je nejlépe vidět, jak nám berou svobodu ze všech stran. Takže má ódéeska po dlouhé době jasný, srozumitelný a opravdu palčivý cíl. Je boj o popelníky začátek její obrody? Alespoň u mé osoby si tím hodně, ale opravdu hodně šplhli - bez ironie.