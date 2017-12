Michal Horáček: Trestně stíhaný Babiš není brutální problém, Češi nejsou hloupí a volí dobře

Bezpečnostní rámy na Pražském hradě? Kandidát na prezidenta Michal Horáček by je nechal odstranit hned první den po nástupu do funkce. Případný útok teroristů je pro něj jako bezpečnostní hrozba zanedbatelná ve srovnání s Martinem Nejedlým, jehož kancelář je přímo vedle té prezidentovy.

Textař a bývalý podnikatel v rozhovoru s Pavlem Štruncem zároveň řekl, že obviněnému Andreji Babišovi by nebránil v získání premiérského postu. „Je to trochu problém, ale ne brutální,“ vysvětluje.

Kabinet s jakoukoliv podporou komunistů by naopak neakceptoval, v takovém případě by prý šel až na hranu Ústavy. A nebývale ostře se vyjádřil taky na adresu Jiřího Drahoše. Proč nechápe, že se jeho soupeř kvůli možnému ovlivnění voleb ze strany Ruska obrátil na premiéra Sobotku? Vzniká potichu pakt Horáček-Babiš? A omezil by zákaz kouření? Podívejte se na první ze série rozhovorů s prezidentskými kandidáty.