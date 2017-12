Zeman vede stejnou kampaň jako ostatní prezidentští kandidáti. Proč to ale nechtěl přiznat? Stydí se za to?

Pro úplnost dodejme, že podle zjištění serveru iHned.cz stojí za nejnovějšími billboardy na podporu hlavy státu spolek Přátelé Miloše Zemana, který vede hradní kancléř Vratislav Mynář společně s předsedou Jazzové sekce Karlem Srpem. Přestože v prvotní konfrontaci s tímto zjištěním Srp nechtěl říci novinářům toho média nic konkrétního (otázky si vyžádal písemně) a kancléř nebral telefon, hradní mluvčí Jiří Ovčáček hned přispěchal s prohlášením, že všechny náklady za tyto billboardy budou započteny do nákladů.

Na tom, že jsou po České republice billboardy s Milošem Zemanem, nevidím nic choulostivého či snad dokonce špatného. Uchází se přece o post hlavy státu a má právo se na veřejnosti v této věci prezentovat. Pokud bude dodržovat všechny podmínky stanovené zákonem a nepřekročí finanční limit kampaně, je vše v naprostém pořádku. Postupují tak i jiní kandidáti, tak proč se nad tím pohoršovat?

Problémem, a to spíš v oblasti charakteru a osobnostní integrity, je fakt, že Miloš Zeman opakovaně prohlásil, že žádnou kampaň nepovede a nebude své kandidáty hodnotit, komentovat či napadat. Po určitou dobu se držel a jedovaté sliny místo něj plival jeho mluvčí Ovčáček. Nyní už tak Zeman činí i sám. Stejně problematické jsou i jeho spanilé jízdy po krajích, které si nechává kompletně zaplatit z krajských peněz a při nichž se setkává s lidmi na náměstích. Michal Horáček, Jiří Drahoš, Marek Hilšer a ostatní kandidáti se také setkávají s lidmi, ale veškeré náklady si platí ze svého transparentního účtu.

A teď ty billboardy. Ovčáček může tisíckrát tvrdit, že s nimi nemá Zeman nic společného a že nikomu nelze bránit v podpoře Zemanovy kandidatury. To zcela jistě ne, ale takto alibistickému tvrzení nevěří snad nikdo. Toto je šikovně udělaná marketingová a PR kampaň, při které se velice chytře zkouší, kam až je možno zajít a kdy tato „nenápadná snaha“ narazí na svůj strop. Je evidentní, že vše se musí dít minimálně se Zemanovým vědomím. Nedovedu si představit, že by Zemanovi podřízení vše dělali v utajení a on o tom nevěděl. Protože pokud by to tak bylo, je v okolí Zemana hezký holubník, kde si každý dělá, co chce.

Vše spíš svědčí o tom, že si Zeman a jeho okolí uvědomují, že výjezdy do krajů nestačí a nějakou kampaň udělat musí. Lidsky se dá rozumět i tomu, že ani pro ego Zemana není zrovna příjemné připustit, že prezidentská kampaň je mu lhostejná, jak mnohde okázale prezentoval a prezentuje. Ostatně je to právě Zeman, který s oblibou cituje bonmot, podle kterého „jen idiot nemění své názory“. No tak ho změní i on a basta.

Problém s novými billboardy „Zemanova fanklubu“ však otevírají i další Pandořinu skříňku. Mohou totiž mít své následovníky. Jakýkoliv Zemanův „fanoušek“, ale i nejeden vlivný byznysmen (kterému Zeman ve světě svojí přímluvou pomohl) může v následujících týdnech kdykoliv objednat a zaplatit další billboardy, na kterých bude Zemana vynášet do nebes anebo hanit jeho konkurenty. Zeman si nad tím omyje ruce a řekne, že s tím nemá nic společného. Pravda to může klidně může být, ale také nemusí. Kdo to pak bude dokazovat? Skutečné náklady se pak budou zjišťovat až po volbách a to už bude pozdě. Podtrženo a sečteno, celá prezidentská kampaň se zahalila do hávu všelijakých teorií a nejasností. A to pro volbu nové hlavy státu není dobrá vizitka.

Jak jsem již uvedl, svými billboardy i knihou Zeman zahájil svoji volební kampaň. Měl by se k tomu otevřeně přihlásit a neschovávat to za jiné. Nebo se za to snad stydí? Vždyť není za co, kandiduje na prezidenta! A aby občané měli skutečně dostatečné množství informací a všichni kandidáti rovné podmínky (ale i povinnosti), měl by Zeman změnit svoje dřívější prohlášení a začít chodit i do televizních duelů se svými protikandidáty (a ne jen do své talk show v jedné menší televizní stanici) či poskytovat velké rozhovory novinářům. Je to čestné a chlapské. Voliči pak rozhodnou, koho na Hradě chtějí. A vyhraje-li opět Zeman, všichni se budou muset respektovat. Protože se tak stalo v demokratických a transparentních volbách a chtěla to tak většina voličů.