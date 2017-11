Senátor Aschenbrenner: Proč jsem to podepsal Mirku Topolánkovi

Jsem sice členem ODS a za tuto stranu už od roku 1998 i starostou v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany, ale příslušnost k občanským demokratům nebyl ten pravý důvod, proč Topolánka podpořit. Ostatně on není oficiálním kandidátem ODS, není už dávno členem strany a ve volbách do Poslanecké sněmovny volil TOP 09. Důvod je daleko, daleko vážnější. A to pro celou Českou republiku.

Na politické scéně dnes dominují v průzračné koalici prezident Zeman a šéf hnutí ANO 2011 Babiš. Jejich kroky, jejich názory i jejich směřování neprospívají naší zemi. O Zemanově paktování se s Ruskem či Čínou, nebo jeho nevybíravých útocích není potřeba se podrobně rozepisovat. Ani o kauzách, které stíhají Andreje Babiše. Oba jsou ale silní političtí hráči a proti nim je dobré mít v prezidentské volbě silně vyprofilovanou a ideově vyhraněnou osobnost, která má zkušenosti s administrativou a fungováním státu.

Tou je Mirek Topolánek. Není to Jiří Drahoš, ani Michal Horáček. K jejich podpoře mi nestačí záslužná práce toho prvního pro Akademii věd a mnoho dobrých písniček u toho druhého.

Zeman potřebuje silného politického protikandidáta, i když Topolánek tvrdí, že nezastupuje žádnou stranu.

Mirek Topolánek byl přesvědčivý politický vůdce. Tak se projevoval především v době, kdy byl předsedou ODS a premiérem. Například v roce 2006 získali občanští demokraté pod jeho vedením ve volbách do Poslanecké sněmovny 35,38 procenta hlasů, což je v těchto volbách její vůbec nejlepší výsledek v historii.

Velké diplomatické schopnosti pak prokázal například počátkem roku 2009, kdy tehdejší ruský premiér Vladimir Putin kvůli sporům s Ukrajinou zastavil dodávky plynu do Evropy. Při vyjednávání o obnovení dodávek plynu sehrál předseda vlády Topolánek (Česká republika tehdy prostřednictvím jeho osoby předsedala celé EU) velmi pozitivní roli.

Tak, jako u každého politika, lze Topolánkovi některé věci i vytknout. Za problematické považuji angažmá Strany zelených v jeho vládě, letité spojenectví s lobbistou Markem Dalíkem a odpustit si mohl i výlet do Toskánska v roce 2009, kde byl s dalšími politiky a podnikateli.

Na druhou stranu u Mirka Topolánka známe jeho názory, jeho jednoznačnou podporu pro členství v NATO a velmi přesně v poslední době popisoval i různá nebezpečí, která ohrožují současnou Evropu – islamismus, terorismus, či politickou korektnost.

Je proto směšné, když Andrej Babiš zatížený kauzami privatizace Unipetrolu, Čapím hnízdem, kamarádstvím s pofiderním expremiérem Grossem, jež vypral podivným způsobem desítky milionů korun, hovoří o Topolánkovi jako o „nejzkorumpovanějším českém premiérovi“. Pane Babiši, a co tenisové turnaje, na kterých jste kdysi hrál vy i nechvalně známý lobbista Ivo Rittig? Na ty už jste zapomněl?

V politice je pro každou zemi dobré, když voliči takzvaně vyvažují. Proti duální síle Babiše a Zemana je proto dobré nasadit v boji o prezidenta Topolánka.

Proto jsem spolupodepsal s ostatními senátory jeho kandidaturu. Jak ukázaly hned první reakce, dobře jsem udělal. Drahoše a Horáčka se totiž prezident a nový premiér moc neobávají, Mirek Topolánek je ale jiná váhová kategorie. Navíc je to jediný autentický pravicový kandidát.