Lidem do Zemanova zdraví nic není. Žaloba Hradu by mohla uspět, říká advokát Tomáš Sokol

Slušnou šanci na úspěch má podle advokáta Tomáše Sokola žaloba, kterou chce Hrad podat na Stanislava Bartíka. Brněnský radní včera na Facebooku napsal, že prezident Miloš Zeman má metastázovanou rakovinu, a že nejpozději do 7 měsíců zemře. Sokol má za to, že podobná slova jsou ohavnost, do zdraví politiků prý nikomu nic není. Co bude pro případný soud v rozhodování klíčové? Advokát odpovídá v části rozhovoru s Pavlem Štruncem.