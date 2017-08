Monarcha Zeman: Proč vlastně hlava státu jezdí tak často na návštěvy krajů?

Cesty prezidenta Miloše Zemana do regionů, které hradí kraje a obce, by se měly započítávat do padesátimiliónového limitu pro prezidentskou kampaň, domnívá se přední člen zmíněného úřadu Jan Outlý.

Svou úvahu opírá J. Outlý mj. o logický fakt, že ostatní (tedy od Zemana odlišní) prezidentští kandidáti a kandidátky (doufejme, že budou soutěžit o Hrad i nějaké rozumné ženy) totiž musí za to, že se prezentují voličům, platit ze svého. Jestliže by dnešní prezident Zeman během kampaně do krajů nejezdil, ušetřil by komplikace úřadu i sobě, poradil celkem trefně zmíněný J. Outlý.

Zda Zeman porušuje, či neporušuje zákon, ponechám na bedlivém správním uvážení zmíněného UPDnHPSaH, nemožno též vyloučit, že bude inspirovat, tedy přirozeně pouze v případě opětovného Zemanova vítězství, některého z neúspěšných kandidátů. A ten se pak bude domáhat neplatnosti voleb kvůli nedodržení rovných podmínek, právě kvůli Zemanovým cestám po krajích českých a moravských.

Mne však trápí a zajímá jiný aspekt Zemanových cest. Cui bono? K čemu jsou vlastně tyto, a ne zrovna levné, prezidentské „výlety“ v 21. století dobré? Nepřipadá vám, že prezident objíždí de facto po vzoru králů, či dokonce carů zemi a pouze „klábosí“ s lidem? A to dokonce opakovaně. Možná by to byla i pěkná otázka do soutěže typu Riskuj – kolikrát Miloš Zeman během výkonu svého mandátu navštívil ten který kraj.

Někdo řekne: Zeman od poddaných, pardon, od občanů získává cenné (nebo spíše mnohdy bezcenné) informace. To by se snad dalo ještě pochopit v prvních dvou letech mandátu, ale potom? Pakliže si prezident skutečně takto „starobyle“ obstarává informace o tom, co se děje v „jeho“ zemi, neměl by už s tím výzkumným sběrem dat, notabene zhruba půl roku před volbami, přestat? A neměl by již se získanými daty a informacemi začít nějak relevantně pracovat k blahu naší země?

Jako právníka mne zaujal též výrok J. Ovčáčka – cituji: „Krajské cesty jsou povinností přímo zvoleného prezidenta republiky“ – pro pět ran do Sbírky zákonů, pokud hradní mluvčí hovoří o povinnosti, měl by v právním státě bez zbytečného odkladu dodat, z jakého zákona či podzákonného předpisu to plyne, jinak jde jen o příslovečné mlácení prázdné slámy.

Apel závěrem – přestaňme vnímat prezidenta republiky jako osvíceného monarchu, který má vyřešit naše problémy. Připomeňme si, píše se rok 2017, ne například 1727, a žijeme v republice, ne v monarchii. A vůbec, proč má prezident REPUBLIKY sídlit na HRADĚ, tedy symbolu feudalismu?