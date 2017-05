Díky, Jirko! Kajínek zařídí Zemanovi kampaň | Reflex.cz

Miloš Zeman jako jediný ze zatím ohlášených prezidentských kandidátů dopředu deklaroval, že se nebude účastnit předvolebních televizních debat. Místo toho má pravidelný pořad na TV Barrandov s moderátory, kteří ho povětšinou zrovna negrilují. Právě na Barrandově oznámil rozhodnutí udělit milost nejznámějšímu českému vězni Jiřímu Kajínkovi. Zdálo by se, že Zeman, který evidentně nechce jít do náročnější konfrontace, může touto taktikou přijít o velký oslovovací potenciál.

Ten si však hlava státu vynahradí jinde. Nejvíce dost možná právě na omilostněném Kajínkovi, který se v tomto roce patrně stane minimálně v bulvárních médiích tahákem číslo jedna.

Hrdina z Rýnovic

Kempující novináři, neúnavně čekající kameramani a fotografové, natěšení fanoušci. Tak nějak to v posledních dnech vypadalo před branami rýnovické věznice, z níž v úterý odpoledne vyšel propuštěný recidivista a útěkář Jiří Kajínek. Hvězdou titulních stran se stal dříve, než stihl médiím říct jediné slovo.

Přesněji řečeno staronovou hvězdou. O Kajínkově případu se psalo nejvíce v době jeho slavného útěku z Mírova, kde si tehdy odpykával trest za dvojnásobnou vraždu, kterou měl spáchat nedaleko plzeňské věznice Bory. Zda Kajínek za dvěma vraždami skutečně stojí, není dodnes zcela jasné a vést o tom polemiku je bezpředmětné. Jistotou každopádně je, že už předtím se Kajínek dopouštěl krádeží, vloupání a dalších trestných činů.

Že si část českého národa udělala z celoživotního zloděje a možného vraha hrdinu, se v této době projevuje opět naplno. Teď, když se Kajínek dostal na svobodu, si u něj novináři budou podávat dveře, budou o něm vycházet speciály a přílohy časopisů, možná i knihy. A Zemanovi se z toho všeho hlasy jen pohrnou. Nehledě na to, že samotný institut prezidentské milosti před nástupem do funkce tvrdošíjně odmítal.

Že této možnosti využívat nebude, hlásal dokonce i při inauguraci, kdy milost označil za zbytečný monarchistický prvek ústavy. Se slibem, že bude usilovat o zrušení této pravomoci, šel ostatně již do přímé volby. Dosud jej porušil sedmkrát, osmým v pořadí se stal právě Kajínek.

Děkuji, zůstaňte

Co bude následovat v příštích týdnech a měsících, můžeme odvodit z tři roky starých událostí kolem Ivana Jonáka. Když byl kontroverzní podnikatel, odsouzený za nájemnou vraždu manželky, propuštěn z věznice, mediální zájem o jeho osobu byl enormní, přestože o něm 18 let nebylo slyšet. Jonák se tehdy všude svěřoval, že nezná facebook a chytré mobily, bulváry tiskly fotky z jeho první svobodné noci se striptérkami.

Kajínkovo jméno je ještě o řád známější než to loni zemřelého Jonáka. A tak počítejme s tím, že budeme nyní na obrazovkách pravidelně vídat usměvavého Kajínka děkujícího panu prezidentovi za „zázrak“, jak milost nazval krátce po propuštění. Spravedlnost zvítězila, idol davů je volný a může zase krást. Národ tleská a těší se, až to tomu Zemanovi v lednu opět hodí. Vždyť napravil justiční podraz, osvobodil mučedníka, sláva mu.

Zeman jednoduše do žádné televize chodit nemusí. Kajínek tam bude chodit za něj navyšovat jeho popularitu. A za špinění Zemanových soupeřů samozřejmě odpovídá Ovčáček. No nemají to na tom Hradě dobře rozdělené?